Montignoso



Accordo siglato tra le amministrazioni di Massa, Montignoso e camera di commercio: cooperazione per la gestione delle risorse europee

giovedì, 16 gennaio 2020, 19:11

di rossella barattini

Questa mattina, presso la sala Giunta del comune di Massa si è tenuta una conferenza stampa congiunta tra le amministrazioni di Massa e Montignoso: un accordo siglato dai due comuni e la camera di commercio per cooperare sulla gestione e la ricerca di fondi europei, che serviranno a molte iniziative e faranno in modo di non intaccare i fondi comunali.

Erano presenti il vicesindaco di Massa Andrea Cella, il presidente della camera di commercio Dino Sodini, l'assessore del comune di Montignoso Giorgia Podestà, il dirigente del comune di Montignoso Andrea Bellè, il dirigente del comune di Massa Massimo Dalle Luche e l'ufficio politiche comunitarie del comune di Massa.

"Un accordo importante - preannuncia il vicesindaco Andrea Cella - che ci permetterà non solo di partecipare ai bandi, ma di vincerli".



L'alleanza territoriale è aperta a tutti gli enti pubblici che vogliono partecipare, in modo da poter ricevere contributi freschi e importanti al tavolo operativo, che per partecipare ai bandi avrà bisogno di presentare progetti efficaci.

Entusiasta l'assessore Podestà: "Lo scopo di questo tavolo è quello di intercettare più fondi possibili: unire le forze per un obiettivo comune".

Quello che è stato siglato è un progetto sperimentale che ha tutte le premesse per riuscire: entusiasmo, competenza e cooperazione. Prossimamente sarà convocato un incontro in regione per discutere l'accordo.