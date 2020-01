Montignoso



Al via il progetto 'Argento Vivo'

giovedì, 23 gennaio 2020, 20:22

Obiettivo benessere e salute. Questo in sintesi è quello che racchiude il progetto "Argento Vivo", promosso dal Comune di Montignoso, USL Toscana Nord Ovest e Proloco Montignoso attraverso la sottoscrizione di una convenzione, della durata di due anni, firmata stamani a Villa Schiff.

Un progetto ludico ricreativo – che non prevede quindi alcuna certificazione obbligatoria per la partecipazione – gratuito e ideato all'interno dell'AFA (Attività Fisica Adattata) per riuscire a ridurre l'incidenza di patologie cronico-degenerative e prolungare lo stato di efficienza fisica e mentale delle persone anziane attraverso la promozione dell'attività fisica, regolare e adeguata alle possibilità dei partecipanti.

«Le attività saranno rivolte agli over 65 – spiega l'Assessore Giorgia Podestà – tutto è stato possibile grazie alla sinergia dei soggetti coinvolti a questo tavolo. L'attività fisica non deve essere intesa necessariamente come agonismo ma come corretto stile di vita, finalizzato al nostro benessere psico-fisico, inoltre è un terreno di aggregazione e di socializzazione, altri due aspetti di cui ormai teniamo poco conto nella nostra quotidianità ma di fondamentale importanza. Questo progetto – continua Podestà – ci permetterà di attivare una serie di comportamenti "sani" in fasce di età particolarmente colpite da alcune problematiche della salute, come malattie cardiovascolari e respiratorie, problemi muscolari o scheletrici, diabete, ipertensione e di cui la sedentarietà ne aggrava i disturbi. Non dobbiamo mai dimenticarci che l'esercizio fisico, moderato e regolare, è uno strumento di prevenzione e di promozione della qualità della vita».

«Progetto importante per la salute – ha detto Nadia Bellè, Responsabile Area 2 del Comune di Montignoso, firmataria della convenzione accanto alla dott.ssa Monica Guglielmi e alla Presidente della Proloco Loreta Polidori – stiamo parlando di corsi di prevenzione in ambito sanitario, funzionali a tutta un'altra serie di attività, cognitive, relazionali e anche di indipendenza, quando una persona è in salute possiede autonomie che altrimenti dovrebbe richiedere a suo sostegno, come ad esempio attraverso i servizi sanitari o sociali».

Ma come si realizzerà il progetto? Verranno programmate una serie di attività, come percorsi pedonali strutturati di 3\4 km e facilmente accessibili, organizzazione di Gruppi di Cammino, sviluppo di una App a supporto del progetto per il monitoraggio e controllo delle prestazioni individuali e della frequenza cardiaca con indicazione del superamento della soglia di rischio cardiovascolare. Inoltre, nel corso delle giornate, verranno illustrati tutti i benefici dell'attività fisica e dei corretti stili di vita e la conoscenza sulle moderne tecnologie di comunicazione.

Il tutto sarà seguito da specialisti ed esperti del settore: Medici Sportivi, Diabetologi, Cardiologi, Fisiatri, Fisioterapisti costituendo una rete all'interno della stessa Azienda Sanitaria e coinvolgendo giovani laureati in Scienze Motorie.