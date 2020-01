Montignoso



La Pefàna, festa fino a tarda notte tra tradizione e divertimento

domenica, 5 gennaio 2020, 23:37

di rossella barattini

Grande divertimento in piazza a Montignoso, centinaia di persone si sono ritrovate per festeggiare una tradizione quasi centenaria, l'arrivo della befana: un buon auspicio per il nuovo anno, che per i cittadini è una vera e propria consuetudine, un evento irrinunciabile.

Come ogni anno, a Montignoso si è tenuta la festa della Pefàna, una tradizione rivolta a tutti i cittadini, grandi e piccini, scesi in piazza e nelle vie del paese per i festeggiamenti accompagnati dalla musica di Simone Paolini, che è durata fino a tarda notte.

Come da tradizione i gruppi folkloristici, i gruppi di pefàni, travestiti con maschere, mantelli e equipaggiati da scope, hanno iniziato il loro percorso con la guida a volto scoperto, bussando alle porte delle case del paese portando le tipiche canzoni in dialetto montignosino. Un breve saluto, un brindisi con punch o vin brulè e via alla casa successiva.

Chi è del posto ha le idee chiare su questo evento, ormai irrinunciabile: l'importante è lo svago e il rispetto delle tradizioni.

Tanta musica, il divertimento e i travestimenti hanno reso questa edizione della Pefàna 2020 un vero e proprio successo.