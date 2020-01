Montignoso



“Presepiando”: le premiazioni del concorso di presepi

lunedì, 13 gennaio 2020, 13:46

Si è concluso domenica 13 gennaio presso la Chiesa di Sant’Eustachio in Montignoso il concorso di presepi “Presepiando”, organizzato dall’Associazione ProCerreto e dall’Unità Pastorale di Montignoso. Durante le festività natalizie una commissione si è recata nelle case di Montignoso per osservare e fotografare i presepi. La competizione è giunta alla quarta edizione. Aperta a tutte le categorie di presepi, è in forte crescita e diventa di anno in anno più partecipata.



Il parroco Don Graziano Galeotti, dopo aver ringraziato tutti i partecipanti ed i componenti della commissione, ha osservato come “il cammino di Presepiando è in crescita non solo per il numero dei presepi. C’è una crescita più profonda: c’è il fare il presepe costruendolo intorno al messaggio che si desidera dare. L’attenzione ai materiali usati , alla posizione del presepe, il tempo dedicato, la progettazione in famiglia, danno il senso di bellezza della comunione e condivisione di questi momenti per cui il fare il presepe ci ricorda l’incarnazione di Dio e come noi siamo chiamati a viverla” Questa la classifica: Primo Classificato Roberto Guiducci, Secondo classificato Laura Giannotti, terzo classificato Luigina Zampolini.



Sono stati inoltre attribuiti altri premi speciali: “Presepe della solidarietà” al presepe di Umberto Guadagni, “Il presepe ritrovato” a Maria Gabrielli , “la miglior collezione di presepi” a Silvana Natucci ed infine i premi speciali per bambini: Nicolò Tani , come “miglior presepe dei bambini del catechismo”, Scuola dell’infanzia di Capanne e scuola Primaria SenzaZaino di Cerreto, Cavalieri delle Apuane e gruppo catechistico sant’Eustachio per la rappresentazione vivente “Camminando Verso Betlemme” Questi i nomi di tutti i partecipanti: Antonella Aliboni, Bambini del Catechismo di Sant’Eustachio, Bruno Cagnoni, Cavalieri delle Apuane, Carlo Lusuardi, Carlotta e Christian Chioni, Caterina Elli, Ernestina Novani, Giada Tonarelli, Giampaolo Balestreri, Gina Manfredi, Giulia e Fabio Maggiani, Gioele Antoni, Giuseppe del Giudice, Laura Giannotti, Linda Braconi, Lisa Cagetti, Lorenzo Bonni, Luigina Zanpolini, Maria Gabrielli, Michela Lorenzetti, Monica Vitaloni, Natalina Spilli, NicoleLazzini, Nicolò Tani, Roberto Guiducci, Silvana Natucci, Umberto Guadagni, Vittorio Lombardi, Scuola dell’Infanzia di Capanne, Scuola Senza Zaino di Cerreto, Associazione ProCerreto, Chiesa Dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo, Chiesa di Sant’Eustachio Martire, Pieve dei Santi Vito e Modesto, Chiesa di San Rocco, Chiesa di Santa Maria della Rosa.