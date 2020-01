Montignoso



Riparte la Casa della Solidarietà

martedì, 14 gennaio 2020, 14:53

Torna il progetto Casa della Solidarietà, questa volta in versione "2.0". Dopo la prima esperienza inaugurata nel 2019 ecco nuovi corsi di formazione, punti info e di assistenza e tutta una serie di iniziative a supporto di chi si trova in condizioni di disagio o difficoltà.

«Questa è la casa di tutti i cittadini, uno spazio dedicato all'ascolto, al dialogo e all'aiuto – afferma l'Assessore Giorgia Podestà – un grande progetto di cui andiamo orgogliosi, perché se da una parte riesce a mettere insieme diversi soggetti del terzo settore, dall'altro permette di promuovere servizi e forme di supporto alla persona. Voglio ringraziare tutti i soggetti che partecipano attivamente, nonostante le difficoltà nel mantenere in piedi progettualità del genere visto che sono portate avanti esclusivamente da volontari. Il Comune offrirà il supporto alle attività mettendo a disposizione gli spazi necessari al progetto e grazie all'attivazione di due borse lavoro che permetteranno formazione e acquisizione di competenze ad alcuni soggetti in situazione di fragilità, tutto ovviamente con il coordinamento dell'Ufficio Servizi Sociali».

Un punto info per accesso e supporto a pratiche amministrative, preparazione e invio cv e candidatura alle offerte di lavoro, iscrizioni a concorsi, pratiche tramite CNS per accesso servizi Asl online, e ancora, torna l'"Armadio sociale" per la raccolta e la distribuzione di indumenti usati, un punto raccolta libri usati e stazione di Bookcrossing, corsi di telaio, di ECDL per tre persone, uno sportello orientamento legale gratuito. Verranno poi organizzati e promossi eventi a carattere culturale, ricreativo e aggregativo su diverse tematiche, dalla violenza contro le donne al tema della disabilità, punto di prima accoglienza per padri separati.

Un progetto che, dopo la conclusione della prima esperienza alla fine dello scorso anno, adesso può ripartire grazie alla partecipazione dell'associazione al nuovo bando e alla riassegnazione dei finanziamenti della Regione Toscana ma «le nostre attività non si sono mai fermate – racconta Carla Peruta, Presidente AICS Solidarietà, soggetto capofila del progetto accanto al Comune di Montignoso, alla Provincia Massa Carrara e Cooperativa sociale L'Abbraccio, Ass. Trame delle Fate, Ass. di promozione sociale Bookcrossing, Parrocchia S. Maria della Rosa, Cif Carrara, Agri Care Aps, Aics Toscana, Comitato Pv AICS – la Casa è un punto di riferimento sul territorio, le persone vengono da noi per avere informazioni su diverse pratiche, abbiamo aiutato chi aveva bisogno di vestiti, di coperte, abbiamo aiutato bambini e famiglie in difficoltà. Quest'anno la casa rimarrà aperta in diversi giorni e orari durante la settimana anche grazie alla mano che ci daranno i volontari, daremo una copertura la mattina e il pomeriggio».

Ed ecco gli orari: Martedì e giovedì ore 15.30-18.30, venerdì 10.00-12.30, sempre martedi, giovedi e venerdi la struttura rimarrà aperta per il punto info, armadio sociale e punto di Bookcrossing. Lunedì 16-18.30 sportello di orientamento legale gratuito.

«Abbiamo partecipato di nuovo al bando per garantire una continuità – spiega Giulia Bugliani, Responsabile del progetto – la passata edizione è stata una sorta di progetto pilota, le persone hanno iniziato a conoscerci e a frequentare la struttura, adesso puntiamo su un assestamento dei servizi, in particolare lo sportello legale, il punto info e la casa. Presto verrà riattivata anche una pagina Facebook per conoscere tutte le informazioni e i contatti».