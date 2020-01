"Un cavallo per amico": il comune di Montignoso promuove l'ippoterapia per bambini e ragazzi fragili

Altri articoli in Montignoso

giovedì, 16 gennaio 2020, 19:11

Questa mattina, presso la sala Giunta del comune di Massa si è tenuta una conferenza stampa congiunta tra le amministrazioni di Massa e Montignoso: un accordo siglato dai due comuni e la camera di commercio per cooperare sulla gestione e la ricerca di fondi europei

martedì, 14 gennaio 2020, 14:53

Torna il progetto Casa della Solidarietà, questa volta in versione "2.0". Dopo la prima esperienza inaugurata nel 2019 ecco nuovi corsi di formazione, punti info e di assistenza e tutta una serie di iniziative a supporto di chi si trova in condizioni di disagio o difficoltà

lunedì, 13 gennaio 2020, 13:46

Si è concluso domenica 13 gennaio presso la Chiesa di Sant’Eustachio in Montignoso il concorso di presepi “Presepiando”, organizzato dall’Associazione ProCerreto e dall’Unità Pastorale di Montignoso. Durante le festività natalizie una commissione si è recata nelle case di Montignoso per osservare e fotografare i presepi

venerdì, 10 gennaio 2020, 15:00

E' di ieri pomeriggio l'ordinanza targata Lorenzetti che chiude le scuole dell'infanzia di Cinquale e Cervaiolo a seguito della necessità di effettuare interventi di derattizzazione e controllo. Sulla modalità e tempistica di tale chiusura interviene il consigliere Lega Montignoso Andrea Cella

domenica, 5 gennaio 2020, 23:37

Grande divertimento in piazza a Montignoso, centinaia di persone si sono ritrovate per festeggiare una tradizione quasi centenaria, l'arrivo della befana: un buon auspicio per il nuovo anno

sabato, 28 dicembre 2019, 12:07

Sono le prime parole del sindaco del comune di Montignoso e presidente della provincia di Massa Carrara Gianni Lorenzetti stamani in visita, accanto a tutta la giunta, all'azienda Campolonghi per dare un saluto alla famiglia dell'imprenditore del settore lapideo Vando D'Angiolo scomparso ieri all'età di 86 anni