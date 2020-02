Montignoso



Apuamater: incontro con Andrea Baldini e Giuseppe Benelli

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:38

Il pomeriggio del 13 febbraio, alle 17,30, presso l’hotel Eden di Cinquale, l’Associazione Culturale Apuamater ha organizzato l’ormai tradizionale incontro di San Valentino con l’avvocato Andrea Baldini e il prof. Giuseppe Benelli che intratterranno il pubblico presente con due relazioni di sicuro interesse.



I due interventi avranno come centro il tema eterno dell’amore, nella musica e nel canto. Andrea Baldini affronterà l’argomento Amore e Melodramma, mentre Giuseppe Benelli ci parlerà de L'amore di Gabriele D'Annunzio con Eleonora Duse. Sono proprio le emozioni del cuore, che hanno dato vita al melodramma, di cui Baldini è profondo conoscitore e brillantissimo divulgatore. Sarà dunque lui a trattare i diversi aspetti nei quali il rapporto tra l’amore e il melodramma si sviluppò nel periodo romantico e come poi questa stretta relazione si trasferì, attraverso il verismo, nell’opera lirica, di cui l’Italia fu la culla indiscussa.



In particolare per quanto riguarda il nostro Paese saranno messi in luce i lavori di Rossini, Mercadante, Bellini, Donizetti, Verdi, Ponchielli, Puccini, Mascagni, Leoncavallo. Ma Baldini non si fermerà a trattare gli autori e le opere italiane, poiché egli affronterà anche il mondo della lirica tedesca, con Weber, Wagner e Strauss, quello francese, con Meyerbeer, Berlioz, Gounod, Massenet, Bizet e Debussy senza naturalmente dimenticare i gradi compositori russi, slavi e anglosassoni. Il prof. Giuseppe Benelli esporrà invece la sua relazione sul rapporto amoroso sviluppatosi tra il vate D’Annunzio e la sua musa ispiratrice, la grande attrice Eleonora Duse, che ne portò sul palcoscenico le opere teatrali. L'amore leggendario tra Gabriele D'Annunzio il più grande poeta del suo tempo, ed Eleonora Duse, attrice celebre e affascinante della Bella Époque, stigmatizza un'epoca cruciale per la cultura artistica e letteraria italiana. Si narra che la loro tormentata storia d’amore abbia avuto il suo inizio a Venezia, tra le calli della splendida città lagunare, una storia che lo stesso D’Annunzio ha raccontato nella sua opera Il Fuoco. Con l’occasione delle conferenze di San Valentino, l’Associazione APUAMATER inizierà ufficialmente il tesseramento per l’anno 2020.



Al termine delle conferenze sarà possibile, per i soci e gli amici che lo vorranno, fermarsi per la tradizionale apericena, per la quale è gradita la prenotazione ai seguenti recapiti: Lucia Lulli 328 674 5989, Salvatore Failla 3491770176, Pina Lazzini 3473221549, oppure alla mail info.apuamater@gmail.com