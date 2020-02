Montignoso



Due bancomat fatti saltare in una notte: colpo da 100 mila euro

sabato, 22 febbraio 2020, 21:24

Prima hanno fatto esplodere il bancomat dell'ufficio postale di Caniparola e portato via tutto il denaro preparato per il weekend e poi si sono precipitati alla sede della Carige del Cinquale e hanno replicato il colpo. Alla fine si sono portati via circa centomila euro. A far scattare l'allarme verso l'una della notte tra venerdì e sabato è stata una telecamera della sede di Caniparola che risultava oscurata. I banditi, tutti incappucciati, avevano spruzzato vernice nera sull'obiettivo della telecamera. I carabinieri sono immediatamente sopraggiunti nella sede del primo colpo ma i banditi erano già fuggiti anche se i locali della banca erano ancora pieni di fumo. L'innesto per l'esplosione sarebbe stato causato grazie a una 500 che è stata ritrovata fuori dall'ufficio postale di Caniparola e che è risultato essere rubata.

Vinicia Tesconi