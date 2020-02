Montignoso



I militanti pentastellati scoprono... l'acqua calda: "Ci hanno rotto le stelle"

lunedì, 3 febbraio 2020, 22:28

Delusi, amareggiati, in polemica con i dirigenti del Movimento 5Stelle regionale e nazionale per via della sempre più marcata distanza tra la base e il vertice politico che sta a Firenze e a Roma:

Da settimane gli attivisti del M5S di Montignoso avevano calendarizzato un evento pubblico sul tema bonifiche ex area Sin e Sir di Mass - Carrara e discarica di ex cava fornace, per il pomeriggio del 1 febbraio. In data 12 gennaio è stato mandato l'invito per questa manifestazione agli eletti in Parlamento della nostra circoscrizione, Ricciardi, Bottici e Ferrara, ai consiglieri regionali Giannarelli, Galletti, Bianchi e Quartini, e al sindaco di Carrara De Pasquale.

Con grande delusione all'incontro, gli invitati sopra citati non si sono presentati, né hanno mandato alcuna comunicazione. L'evento si è svolto con la presenza dei consiglieri comunali Paolo Lenzetti di Montignoso e Nicola Briganti di Pietrasanta.

Le battaglie sui temi continuano ad essere portate avanti con energia dagli attivisti che supportano e sostengono i portavoce comunali: questi portavoce e i loro gruppi di lavoro purtroppo si sentono abbandonati dagli eletti in regione e in parlamento che, dovrebbero essere sui territori, ma che invece non si vedono mai e si sentono poco.

Le nostre battaglie locali per l'ambiente, la legalità, la trasparenza devono essere le loro istanze nei palazzi, e gli eletti in regione e parlamento dovrebbero essere, per quanto possibile a fianco dei gruppi locali. Denunciamo che questo non sta più avvenendo da oltre 2 anni.

Comprendiamo che l'essere forza di governo nazionale possa aver mutato qualche equilibrio, ma noi siano e dobbiamo essere il movimento 5 stelle. Gli attivisti locali e i portavoce comunali continuano ad essere forza propulsiva a 5 stelle, mentre i regionali e nazionali appaiono scollegati dal confronto con base ed elettori. Sabato 1 febbraio, con profonda amarezza è stata chiara ormai la distanza e per molti dei presenti è stato un triste risveglio da un sogno.