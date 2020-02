Montignoso primo comune ERSU per raccolta differenziata

Altri articoli in Montignoso

sabato, 8 febbraio 2020, 21:32

A Montignoso Maria Gianfranceschi ha festeggiato i 100 anni insieme alle suore della casa di risposo che la ospita. Con lei hanno voluto esserci Marialina, Andrea e Paolo che sono cresciuti con le sue cure

sabato, 8 febbraio 2020, 17:29

Cento candeline sulla torta di Maria Gianfranceschi, oggi pomeriggio presso la ex Casa delle Suore a Capanne la festa con amici, parenti, Ondina – la maschera del Carnevale di Viareggio che accompagna Burlamacco duranti i corsi mascherati – e un'intera comunità che ha voluto salutarla con un brindisi e un augurio

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:38

Il pomeriggio del 13 febbraio, alle 17,30, presso l’hotel Eden di Cinquale, l’Associazione Culturale Apuamater ha organizzato l’ormai tradizionale incontro di San Valentino con l’avvocato Andrea Baldini e il prof. Giuseppe Benelli che intratterranno il pubblico presente con due relazioni di sicuro interesse

lunedì, 3 febbraio 2020, 22:28

Delusi, amareggiati, in polemica con i dirigenti del Movimento 5Stelle regionale e nazionale per via della sempre più marcata distanza tra la base e il vertice politico che sta a Firenze e a Roma

martedì, 28 gennaio 2020, 14:30

Affidamento delle palestre comunali: al via corsi e attività. Il consigliere Cristiano Orsi : «Spazi aperti per tutta la cittadinanza e corsi gratuiti per per persone in situazioni di disagio», l'assessore Giorgia Podestà: «Sport, benessere e condivisione»

giovedì, 23 gennaio 2020, 20:22

Obiettivo benessere e salute. Questo in sintesi è quello che racchiude il progetto "Argento Vivo", promosso dal Comune di Montignoso, USL Toscana Nord Ovest e Proloco Montignoso attraverso la sottoscrizione di una convenzione, della durata di due anni, firmata stamani a Villa Schiff