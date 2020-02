Montignoso



Pauroso incidente sulla A12: quattro auto coinvolte, tre feriti

giovedì, 13 febbraio 2020, 10:25

di vinicia tesconi

Uno scontro a velocità sostenuta nel tratto dell’autostrada A12 tra i caselli di Massa e Versilia ha coinvolto quattro automobili su cui viaggiavano cinque persone. L’incidente, sulla cui dinamica stanno indagando le forze dell’ordine sopraggiunte sul posto, ha distrutto le auto e imprigionato alcuni dei passeggeri tanto che per liberarli è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. In soccorso dei feriti sono giunte l’automedica e l’ambulanza della Croce bianca di Montignoso e l’ambulanza della Misericordia di Massa. Per il ferito più grave, un uomo rimasto incastrato nelle lamiere, ma cosciente e senza traumi alla testa, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso. L’uomo, che ha un politrauma da verificare agli arti, è stato portato in codice rosso all’ospedale di Pisa Cisanello.



Incastrata nei rottami della sua auto anche una donna che ha riportato un trauma alla colonna per il quale è andata all’ospedale della Versilia in codice giallo. Al Versilia anche un terzo ferito con un trauma cranico leggero. Gli altri due passeggeri che sono scesi da soli dalle auto coinvolte nell’incidente hanno rifiutato di essere portati in ospedale date le loro buone condizioni.