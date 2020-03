Montignoso



Commissione ambiente disertata, Pd sotto accusa da parte dei pentastellati

martedì, 3 marzo 2020, 22:15

La maggioranza di centro sinistra montignosina diserta la commissione ambiente convocata per le 12 di martedì 3 marzo. All'ordine del giorno lo studio sulle maleodoranze redatto da ARPAT, commissione saltata per mancanza del numero legale dei commissari. Presenti oltre al presidente Cristiano Orsi, Paolo Lenzetti, commissario e Andrea Cella in qualità di capogruppo. Il presidente della commissione provvederà a nuova convocazione.

"Da qui - dichiara il movimento 5 stelle di Mon tignoso - si denota la sensibilità di questa maggioranza sulle tematiche ambientali. In questi 4 anni il centro sinistra Montignosino non ha quasi mai parlato di ambiente, tema che sembra lasciarli indifferenti, vista la superficialità con la quale si affrontano temi importanti, come quelli che avrebbe dovuto trattare la commissione, un'altra occasione persa".