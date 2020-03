Montignoso



Lago e speculazioni, i 5Stelle esultano per la convocazione della commissione ambiente: "Era ora"

lunedì, 2 marzo 2020, 17:31

Lago e speculazioni, i 5Stelle esultano per la convocazione della commissione ambiente: "Finalmente, martedì 3 marzo dopo quasi 4 anni ed innumerevoli richieste da parte del consigliere Lenzetti, sarà convocata la commissione ambiente del comune di Montignoso, su tematiche ambientali, odg studio sulle maleodoranze".

"Studio non ancora pubblicato sul sito del comune - dichiarano in una nota i pentastellati di Montignoso - Dalle conclusioni della relazione appare evidente che lo studio non sia non completo e si evince che non sono stati fatti controlli ed analisi nei comuni di Pietrasanta Forte dei Marmi e Seravezza. Dopo la sconsiderata ed infelice soluzione del sindaco Lorenzetti di "seccare il lago", i cittadini si aspettano che siano prese in considerazione tutte le criticità che gravitano tra Montignoso e Pietrasanta dalle discariche abusive vicino all'area protetta del Lago di Porta, a quella autorizzata di Ex Cava Fornace, Opifici, scarichi etc..e pretendono di capire cosa è stato scaricato nel Lago alla fine degli anni 70,anni dopo i quali si è incominciato ad avvertire maleodori. Preoccupa che Lorenzetti non abbia rettificato le dichiarazioni espresse in conferenza stampa , una certa parte della sinistra montignosina da anni vede il lago di Porta solo come un Vincolo ambientale, attualmente vige una fascia di rispetto di 300 mt dall'argine, che impedisce nuova cementificazione e speculazioni edilizie di ogni sorta. Il Lago di Porta è una riserva naturale unica nel suo genere una risorsa ed un opportunità anche sotto il profilo turistico e ricettivo".