Montignoso



Montignoso Sport, domenica 8 marzo "Trofeo Oro in Euro" gara nazionale di ciclismo femminile professionista

martedì, 3 marzo 2020, 17:31

L'8 marzo è anche sport. Grazie alla gara nazionale di ciclismo professionista femminile – promossa da Montignoso Ciclismo e patrocinato dal Comune di Montignoso – la Festa della Donna 2020 sarà anche una competizione sportiva di altissimo livello.

«Una bellissima manifestazione – afferma il delegato allo Sport Cristiano Orsi – che si inserisce perfettamente all'interno delle celebrazioni a tutela della donna. Anche grazie allo sport possiamo renderci conto di quanto sia purtroppo ancora presente il fenomeno della discriminazione di genere, della violenza e degli abusi che ne conseguono. Muri da abbattere ogni giorno e credo che le discipline sportive in questo senso ci possano aiutare a comprendere e sensibilizzare su questo fenomeno allargando il messaggio il più possibile, anche alle nuove generazioni».

Dopo le "Strade Bianche" di Siena e la Tirreno-Adriatico di Lido di Camaiore, «il Trofeo Oro in Euro si conferma fra gli eventi di rilievo ciclistico in Toscana – spiega il Presidente dell'Associazione Mario Ferrari – confermiamo una data sperimentata dal 2017 e continuiamo il rodaggio per un'ulteriore crescita».

La gara prenderà il via alle 13.30 sul Lungomare di Cinquale, già scenario di partenza della gara internazionale riservata alla categoria juniores Trofeo Buffoni, mentre il percorso prevederà un circuito tra le zone Apuo-Versiliesi con la classica salita della Fortezza da affrontare due volte dopo un circuito iniziale pianeggiante da ripetere cinque volte. Un totale di 106 chilometri che «permetterà alle atlete e agli spettatori, di passare dal mare alla collina in pochissimo tempo» conclude Ferrari «e anche quest'anno la manifestazione sarà in ricordo di Lorena Baldi oltre che di Elisabetta Coli, Lorena infatti era operativa, insieme alla famiglia, nell'organizzazione dell'evento, ci è sembrato doveroso inserire il suo ricordo nell'evento che l'ha sempre vista in prima linea».

E per i curiosi che non riusciranno a partecipare dal vivo è prevista l'ultima ora della manifestazione in diretta su Ciclismo.live e sui sui canali social Ciclismo.live e Montignoso ciclismo oltre che sul sito www.montignosociclismo.it.