Montignoso



“Troppa fretta con la scusa dell’emergenza sanitaria per adottare il Piano Operativo Comunale”: i dubbi dei 5 stelle

mercoledì, 11 marzo 2020, 15:21

Le rassicurazioni del sindaco Lorenzetti sull’assenza di casi di persone contagiate dal coronavirus sul territorio comunale e della presenza di un solo caso in quarantena non hanno dissolto tutti i dubbi dei consiglieri pentastellati del comune di Montignoso che, se pur lieti del positivo riscontro sanitario del territorio comunale hanno tuttavia avanzato perplessità di ordine politico sull’operato del sindaco.

“Dopo aver snocciolato in fretta e furia i dati in suo possesso nell’incontro del 10 marzo volto a fare il punto della situazione del contagio nel nostro comune, il sindaco è venuto subito al sodo, dichiarando che la politica non si deve fermare e che è sua intenzione convocare un consiglio comunale, non per parlare di misure da attuare per l'emergenza che stiamo vivendo ma per adottare il Piano Operativo Comunale, con convocazioni di riunioni, assembramenti e commissioni.

Secondo i 5 stelle montignosini la fretta del sindaco sarebbe dettata dalle linee di indirizzo della regione Toscana in materia di urbanistica, dal momento che con la nuova normativa chiede studi approfonditi sulle misure idrauliche, geologiche e sismiche.

“Non capiamo questa fretta in un momento delicato per tutto il territorio nazionale – ha aggiunto Paolo Lenzetti consigliere comunale dei 5 stelle - dove dal consiglio dei ministri, sono state vietate manifestazioni assembramenti riunioni se non per comprovate misure d'urgenza. Oltre nove anni fa, il sindaco Buffoni ci propinò la revoca della variante di minima al RU e ci promise uno strumento urbanistico pronto in sei mesi a costo zero. La fretta potrebbe portare ad adottare uno strumento urbanistico già "vecchio" non adeguato. Per il centro sinistra montignosino pare che il cemento e la discarica siano più importanti dell'emergenza sul coronavirus.”. Lenzetti ha proposto un sopralluogo da parte della polizia municipale per controllare la conformità dei lavori che i gestori della discarica stanno effettuando nel sito.