Chiavi degli esercenti al sindaco: "Scriverò una lettera a Conte"

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:34

«Sono veramente tante, spero di potervele restituire non appena le cose andranno meglio. Domani contatterò le associazioni di rappresentanza nazionali dei Comuni e delle Provincie e invierò una lettera e una chiave al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte» sono le prime parole del Sindaco Gianni Lorenzetti, nel corso dell'incontro di stamani, con alcuni rappresentanti del settore commercio e ristorazione di Montignoso che hanno deciso di consegnare le chiavi delle loro attività per ottenere più chiarimenti e sostegno in questa fase di restrizioni.

Un gesto simbolico, un «gesto forte – ha detto Emanuela del Freo Presidente CCN Cinquale – e per questo voglio ringraziare tutti i montignosini, tutta Montignoso ha avuto fiducia nel nostro Sindaco perchè le nostre chiavi non le daremmo mai a nessuno, i nostri posti di lavoro sono la nostra anima».

Sono cinquantacinque le attività che hanno deciso di aderire a questa iniziativa promossa dal Movimento Imprese Ospitalità – nato dal gruppo Ristoratori Toscana – e che fa seguito al flash mob andato in scena ieri sera su tutto il territorio della Provincia con negozi, bar e ristoranti che hanno acceso le insegne alle 21.00 come segno "di rinascita" di fronte all'emergenza sanitaria.

«In queste condizioni non possiamo aprire, dobbiamo trovare soluzioni tutti insieme perché siamo una grande famiglia – spiega Alessandro Costa degli Amici dell'Universo in rappresentanza delle attività – queste sono le chiavi e le lettere che abbiamo scritto, le consegno sperando che ci sia una riapertura che permetta di lavorare, di vivere dignitosamente e di non dover licenziare nessuno».

«Accolgo con favore e vicinanza questo gesto – ha concluso il Sindaco – per questo mi muoverò chiedendo un intervento economico forte a sostegno del rimbalzo e del rinvio delle riaperture. Facciamo nostre tutte le difficoltà del settore. L'ho già annunciato ieri ma voglio sottolinearlo, stiamo cercando di mettere a disposizione tutti gli spazi pubblici adiacenti alle attività per consentire l'utilizzo gratuito di queste aree, questo potrà garantire la ripartenza a più esercenti possibili pur nelle condizioni di sicurezza da dover adottare. Non sarà una misura risolutiva ma potrebbe aiutare molti a riaprire. Stiamo pensando a tutto quello che è possibile fare per poter dare un aiuto e un sostegno a tutti».