Montignoso



Chiuso centro raccolta rifiuti, Lenzetti: "Disagi per i cittadini"

mercoledì, 15 aprile 2020, 18:37

Il consigliere di Montignoso Paolo Lenzetti ha raccolto alcune lamentele e disagi da parte di cittadini che segnalano la chiusura del centro di raccolta dei rifiuti in via Piedimonte.



La chiusura è stata effettuata a seguito dell'ordinanza n. 25 del 6 aprile da parte del presidente della regione Enrico Rossi: "Il M5S di Montignoso esprime perplessità e una parte di incoerenza sulla "necessità di chiudere il centro di raccolta dei rifiuti" in un momento particolare e delicato dove tutti i cittadini sono confinati ed occupati nei lavoretti di pulizia domestici nelle proprie abitazioni. Ricordiamo che la raccolta è lo smaltimento dei rifiuti urbani fanno parte dei servizi essenziali di una nazione, assieme all'acqua ed ai trasporti. Incoerente perché va contro le direttive governative nazionali e della stessa regione nel mantenere il più possibile il decoro e la pulizia".



"Secondo il parere dell'ufficio ambiente del comune di Montignoso la stessa ERSU non è stata del tutto entusiasta di questa decisione. Dobbiamo segnalare che fino al giorno prima della chiusura ERSU ha espletato il servizio del centro raccolta con professionalità e nelle modalità nel massimo rispetto della sicurezza sotto il profilo dell'emergenza del Covid 19. Ci auguriamo che nel massimo rispetto delle distanze e modalità conformi al protocollo venga al più presto riattivato un servizio primario per la comunità montignosina che altempo stesso si vede tenere aperta la discarica di rifiuti speciali di ex Cava Fornace".