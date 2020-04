Montignoso



In partenza i "Buoni Spesa" del comune di Montignoso

giovedì, 2 aprile 2020, 15:06

«Riduzione della burocrazia e massima attenzione alle nostre famiglie» ha detto il Sindaco Gianni Lorenzetti, in videoconferenza stampa stamani, durante la presentazione dei Buoni Spesa del Comune di Montignoso per il contrasto all'emergenza Covid-19.

«Non è stata cosa semplice – continua il Sindaco, insieme al Vicesindaco Raffaello Gianfranceschi e all'Assessore Andrea Gabrielli – abbiamo cercato di calibrare tutto sulla base delle esigenze del territorio garantendo, allo stesso tempo, velocità nell'attivazione del servizio. Ieri abbiamo approvato la Delibera e deciso la strada da percorrere, poca burocrazia, molto sarà lasciato alle auto dichiarazioni, chi si trova realmente in difficoltà potrà fare richiesta e poi, in un secondo momento, attiveremo le verifiche avvalendoci di tutti i sistemi di controllo, compresa la Guardia di Finanza».

Chi rientrerà all'interno dei parametri potrà spendere il buono «all'interno del tessuto commerciale di Montignoso – spiega Lorenzetti – il nostro obiettivo infatti è quello di agevolare il più possibile i cittadini diminuendo la mobilità, siamo riusciti ad attivare una convenzione con tutti gli esercizi, dal Cerreto al Cinquale, supermercati, negozi, farmacie, verdurai, macellerie. Se non bastassero i 65mila euro di cui disponiamo integreremo altre risorse. Domani partiremo con la raccolta delle domande mentre da lunedì si attiverà tutto il sistema della spesa. Ricordo inoltre a tutti i cittadini che è possibile fare delle donazioni e sostenere l'emergenza dal Coronavirus sul conto corrente intestato al Comune di Montignoso», con bonifico bancario all'iban IT 76 M 07601 13600 001002661179, con bollettino postale 001002661179, nella causale è necessario indicare "emergenza covid 19".

«Abbiamo cercato di fare e di dare il massimo – spiega la Responsabile Nadia Bellè – stiamo cercando di aiutare tutti quanti, i buoni sono rivolti ai nuclei familiari o persone singole, residenti o domiciliate sul Comune di Montignoso, già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, che non usufruiscono di prestazioni assistenziali – utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es. RdC, Cassa integrazione, NASPI o altro) potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di attestazioni da parte dell'Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità – oppure che usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista del reddito e coloro che non sono titolari di alcun reddito. Gli importi dei buoni sono determinati sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare, abbiamo previsto per un nucleo composto da 1 persona 200 euro, 260 euro per 2 persone, 300 euro per 3, 360 euro per 4 o più persone, per ogni minore 0-3 anni presente nel nucleo verranno assegnate ulteriori 40 euro. Voglio ringraziare tutti i volontari e le volontarie e tutti gli esercizi che in questi giorni hanno creato una vera e propria rete, stanno svolgendo una funzione sociale importantissima all'interno di un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo».

Chi contattare. È attivo il numero di telefono 0585-8271203 Ufficio Servizi Sociali e 0585-1981058 Protezione Civile, la domanda invece andrà presentata presso la sede del COC in Piazza Sesto Paolini (sede vecchio Municipio) all'attenzione della dott.ssa Nadia Bellè, il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00 e il Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00, oppure tramite mail o PEC agli indirizzi nadia.belle@comune.montignoso.ms.it e protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it.

Per tutte le informazioni relative ai Buoni Spesa (domanda, contatti, modalità di accesso, elenco degli esercizi) e tutti gli aggiornamenti legati all'emergenza Coronavirus è possibile visitare il sito web del Comune di Montignoso ed entrare nella sezione dedicata "Covid-19".