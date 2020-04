Montignoso



Intensificati i controlli dei carabinieri, arrestato un 24enne

lunedì, 6 aprile 2020, 14:07

Continua senza sosta lo sforzo dei carabinieri per controllare la circolazione stradale nel comune di Montignoso, con particolare riferimento sia alla viabilità rurale e secondaria che a quella urbana, che unisce il centro cittadino con il Cinquale.

Il più recente servizio straordinario di controllo del territorio ha visti impiegati ben 12 militari, giunti da tutti i Reparti della Compagnia Carabinieri di Massa, e le attività proseguiranno al medesimo ritmo, con l’obbiettivo di massimizzare gli sforzi in vista del periodo pasquale, al fine di garantire il rispetto delle misure governative per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

I controlli alla circolazione stradale erano volti alla verifica della legittimità degli spostamenti degli utenti della strada che, come noto, possono spostarsi solo ed esclusivamente per recarsi sul posto di lavoro, o per motivi di salute o assoluta e documentata necessità.

Durante lo svolgimento dei numerosi posti di controllo nel comune apuano, in poche ore sono stati fermate, sia a bordo di autoveicoli, che a piedi o in sella alle biciclette, ben 47 persone, 6 delle quali sono state contravvenzionate per non essere risultate in linea con le prescrizioni contenute nel decreto governativo del 25 marzo 2020.

Tra i molteplici controlli espletati, uno ha altresì portato all’arresto di un 24enne di Montignoso su cui gravava un’ordinanza di arresto emessa dall’autorità giudiziaria di Massa. Il giovane, ben noto ai militari della Stazione di Montignoso per essere stato denunciato in passato per ripetuti comportamenti molesti nei confronti dei propri genitori, è stato ritenuto responsabile di aver violato un precedente provvedimento di divieto di avvicinamento ai propri familiari, motivo per il quale il giudice aveva tempestivamente emesso nei suoi confronti un nuovo e più restrittivo provvedimento, disponendone l’associazione presso la Casa Circondariale di Massa.