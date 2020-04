Montignoso



"La palestra è la nostra casa": parte l'iniziativa promossa da UISP in collaborazione con il comune di Montignoso

domenica, 26 aprile 2020, 14:22

Si chiama "La casa è la nostra palestra" ed è il progetto promosso dalla UISP Solidarietà Massa Carrara e patrocinata dal comune di Montignoso per combattere «l'isolamento e la sedentarietà a cui il Covid-19 sta costringendo tutti noi» spiega il Consigliere Delegato allo Sport Cristiano Orsi.

«Un progetto che si rivolge a tutte le età, dal bambino, all'adulto fino al soggetto anziano – afferma l'Assessore Giorgia Podestà – un programma di attività incentrato sul benessere psicofisico, sulla prevenzione all'insorgenza di malattie, di stili di vita sbagliati o dannosi purtroppo legati direttamente o indirettamente alle limitazioni e al distanziamento sociale che stiamo affrontando nella lotta al Coronavirus».

Gli operatori sportivi dei comitati territoriali dell'associazione hanno infatti creato dei video tutorial inseriti all'interno del sito del Comune di Montignoso (sezione Covid-19), vere e proprie lezioni di attività motorie, dagli esercizi di ginnastica dolce fino ad attività più impegnative come il Tai Chi, Yoga, Pilates e il corpo libero.

«Quella a cui siamo sottoposti è sicuramente una sfida nuova – continua Orsi – il rischio è che la routine e la permanenza forzata all'interno delle nostre abitazioni possano degenerare facendoci sentire in una prigione e determinando effetti negativi sul nostro corpo e sulla nostra mente. Per questo è importante mantenersi attivi e allenati, bastano pochi esercizi e sane abitudini per abbattere lo stress e tutte le catene in questa fase di emergenza».

«Abbiamo aderito ad un progetto nazionale della UISP – spiega Enrico Maestrelli della UISP Solidarietà Massa Carrara – stiamo cercando di diffonderlo il più possibile su tutti i canali social e quelli istituzionali, anche grazie alla fattiva collaborazione che ci lega al Comune di Montignoso. Credo sia una bella opportunità a disposizione di tutti».