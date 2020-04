Montignoso



Montignoso celebra il 25 Aprile: le parole di Lorenzetti

sabato, 25 aprile 2020, 14:22

«È una situazione inedita, mai capitata nei 74 anni che hanno preceduto queste celebrazioni del 25 Aprile – afferma il Sindaco del Comune di Montignoso e Presidente della Provincia di Massa Carrara Gianni Lorenzetti – ma abbiamo voluto comunque ricordare il valore straordinario di questa giornata, della nostra memoria, di chi ha combattuto sui monti, e soprattutto riaffermare i principi e i valori della Resistenza. Questi sono gli anticorpi dalla deriva che certa politica vuole cavalcare, il fascismo è nato sull'indifferenza, per questo abbiamo bisogno di tutelare i valori a sostegno dei più deboli. In questo momento di drammaticità penso ai bambini che stanno soffrendo una condizione di restrizioni, dalla chiusura delle scuole, luoghi di formazione e socialità, alla possibilità di incontrarsi, giocare, frequentarsi. Penso ai disabili e alle loro famiglie che devono affrontare fatica e responsabilità rese ancor più difficili dalle misure di queste settimane. Non dimentichiamo tutto questo, non dimentichiamo chi soffre, non dimentichiamo la Resistenza».