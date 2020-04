Montignoso



Torna la "Gara degli Orti", la manifestazione per riscoprire la terra ma in versione "social"

mercoledì, 22 aprile 2020, 14:42

Torna la "Gara degli Orti", ma la seconda edizione dell'iniziativa – nata lo scorso anno per riscoprire la terra anche tra i più giovani – sarà in versione "social".

Nessuna Giuria che possa valutare la qualità, il gusto, la freschezza della verdura o del frutto migliore tra quelli coltivati dai montignosini in gara a causa delle limitazioni a contrasto del Covid-19, nessuna premiazione e festa in piazza ma «l'idea alla base della manifestazione rimane sempre intatta – spiega il Consigliere Giuseppe Manfredi, promotore dell'appuntamento – certo non sarà la solita cosa, il contatto tra le persone, il poter condividere momenti l'uno accanto all'altro sono aspetti unici e insostituibili, cercheremo comunque di restare insieme, vicini anche se lontani».

Ma come funzionerà la gara quest'anno? «Più che una vera e propria competizione sarà una condivisione – continua Manfredi – tutti coloro che vorranno partecipare possono mandare una foto che li ritrae accanto al loro orto, alla fine della gara pubblicheremo un video con tutte le immagini dei partecipanti, così ci sentiremo tutti meno soli».

È possibile inviare le foto con un messaggio alla pagina Facebook del Comune di Montignoso oppure per email all'indirizzo alessio.profetti@comune.montignoso.ms.it inserendo nell'oggetto "Gara degli Orti", c'è tempo fino al 10 Giugno 2020.