Montignoso



Videoclip musicale di Anna Chucchi

venerdì, 3 aprile 2020, 15:40

Metti insieme sonorità rock, dance e una base di elettronica, il tutto eseguito con una voce graffiante ed ecco che prende forma "Reverse Sensations", primo singolo e videoclip musicale di "Anny Six".

Il brano – da oggi presente su Youtube e sulle maggiori piattaforme video musicali online – nasce da un'idea del produttore Giovanni Cocco di CV Music Label e della Videomaker Ilaria Verona con l'etichetta discografica RNC Music di Milano, la voce, giovanissima, è di Anna Cucchi (vero nome dell'artista) classe 1994 montignosina (Capanne), della Enarmonia Music School.

«La musica è......Ti si attacca alla pelle e al cuore per non lasciarti più – racconta Anna – ho iniziato perché è sempre stato un bisogno di espressione, fin da piccolissima infatti ho iniziato a cantare prima ancora che a parlare».

A 5 anni entra nella scuola di musica di Bruno del Giudice, «e sono ancora qui – continua Anna – voglio ringraziare Bruno, Sonia e Cinzia Dazzi per averci creduto e per avermi accompagnato in questo bellissimo percorso».

«Siamo orgogliosi – scrive l'Amministrazione in una nota – Anna è l'esempio di chi non soltanto coltiva la propria passione, ma riesce a trasmettere questo entusiasmo e tutta la bellezza della musica. A lei vanno i nostri migliori auguri per i progetti futuri».

Il progetto discografico, prodotto e mixato da Giovanni Cocco (produttore esecutivo Rik Spin), ha visto la partecipazione di Carlo Romagnoli e Niccolò Menichini al basso e alla chitarra, mentre il videoclip è stato curato da Ilaria Verona con la partecipazione degli attori Marco Gasperoni (Ragazzo), Alessandro Rosi(Detective), Martina Novani (Angelo) e della Coach Sonia Dazzi (Vice Presidente Enarmonia Music School di Montignoso).

E per il futuro? «Voglio proseguire nella ricerca personale attraverso il mistero della musica – conclude Anny Six – nel cercare di riuscire ad "arrivare" il più possibile al mio pubblico. Ci saranno tante novità.... Stay tuned».