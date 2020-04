Montignoso



Violenza di genere: aiuti e protezioni durante Covid-19

giovedì, 23 aprile 2020, 16:08

«Stiamo vivendo una fase difficile a causa dell'emergenza Coronavirus, ma nessuna donna vittima di violenza deve sentirsi lasciata sola», sono le parole dell'assessore Giorgia Podestà a seguito della delibera regionale n. 503 del 14 Aprile scorso, che approva le indicazioni per le strutture ed i servizi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

«Un fenomeno che purtroppo sembra acuirsi anche a causa delle restrizioni e delle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 – continua Podestà – i soggetti più deboli rischiano di sentirsi ancora più abbandonati e invisibili, per questo è necessario diffondere il più possibile e far conoscere gli strumenti che esistono per il loro aiuto e la loro protezione».

Proprio la Regione Toscana ha recentemente implementato la pagina Antiviolenza e Stalking dedicata a tutte le vittime di maltrattamenti, all'interno, accanto ai numeri dei Centri Antiviolenza – nel caso di Montignoso l'Associazione Sabine al 800592744 oppure al 3457975099 – è possibile scaricare la App del Numero Unico nazionale 1522 per poter chattare con le operatrici del Telefono Rosa, presenti poi le indicazioni relative ai punti di accesso alla rete regionale del Codice Rosa, i numeri di pubblica utilità da chiamare in caso di emergenza e l'app YouPol, creata per contattare le Forze dell'Ordine senza necessità di telefonare e dotata di georeferenziazione del contatto.