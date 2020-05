Montignoso



Bandiera Blu al comune di Montignoso

giovedì, 14 maggio 2020, 14:33

«Un risultato storico che ci riempie di orgoglio, un sogno che si realizza, Montignoso è Bandiera Blu», sono le prime parole del Sindaco Gianni Lorenzetti, accanto a tutta la Giunta, stamani in diretta streaming con FEE, la Fondazione per l'educazione ambientale, che ogni anno attribuisce i riconoscimenti ai comuni marinari e lacustri con le acque più pulite e con il maggior rispetto dell'ambiente.

«Non abbiamo mai smesso di crederci e di impegnarci per riuscire a ottenere questo riconoscimento - continua il Sindaco - adesso il nostro Comune può vantare anche questo simbolo, sinonimo di qualità e di sostenibilità delle spiagge e del mare. Non è stato certamente un percorso facile, in questi anni abbiamo lavorato in un'ottica di piena sinergia e di coordinamento tra i settori e gli uffici, abbiamo sviluppato il tema dell'ambiente seguendo tre principi: sostenibilità, accessibilità e rispetto. Seguendo questi passi abbiamo riqualificato le nostra spiaggia con l'inaugurazione della Green Beach - progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che ha proiettato Montignoso nel campo del turismo internazionale marittimo e costiero sostenibile e a cui è febbraio scorso è stato assegnato il Premio Speciale Regione Liguria 2020 - abbiamo raggiunto un livello di gestione dei rifiuti tra i più alti della Regione Toscana e stiamo continuano gli interventi per la realizzazione della Ciclopedonale Tirrenica, un progetto a impronta "green" per riqualificare la nostra costa».

«Un riconoscimento che purtroppo arriva in un momento delicato e difficile per tutta la nostra comunità e per tutto il nostro paese - continua Lorenzetti - la fase emergenziale con cui stiamo continuando a convivere ci porterà certamente a dover ripensare al nostro modo di stare in spiaggia, fare e vivere il turismo. Per noi significa andare avanti, abbiamo già creato le basi per un mare sicuro e accessibile, continueremo a seguire questo percorso».

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale nato nel 1987, "Anno europeo dell'Ambiente", promosso dall'organizzazione non-governativa e no-profit "Foundation for Environmental Education" (FEE) e assegnato ogni anno in 49 paesi europei ed extra europei con la collaborazione dell'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) agenzia appartenenti all'ONU.

I criteri internazionali delle Bandiere Blu si basano essenzialmente su alcuni parametri, dall'educazione ambientale e informazione alla qualità delle acque, dalla gestione ambientale fino ai servizi e sicurezza.

Quest'anno sono dodici i Comuni italiani che, accanto a Montignoso, hanno visto assegnarsi il riconoscimento per la prima volta.