Montignoso



Biblioteche chiuse, ma aperte virtualmente

sabato, 2 maggio 2020, 14:22

Almeno fino al prossimo 17 maggio non è possibile prendere in prestito libri e accedere alle varie sedi bibliotecarie, come previsto dal DPCM del 26 aprile scorso, «è però possibile utilizzare la piattaforma web gratuita MLOL per continuare a restare connessi con tutti i servizi di prestito digitale e molto altro – spiega l'Assessora Eleonora Petracci – per facilitare le opportunità di lettura tutti gli interessati potranno sfogliare virtualmente periodici e quotidiani locali, nazionali e internazionali, leggere e-book, ascoltare audiolibri e musica, vedere film, fare corsi-online, tutto da un qualsiasi dispositivo connesso a internet».

Il servizio MediaLibraryOnLine, promosso dalla Regione Toscana, rimane sempre attivo, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

«Abbiamo già contattato gli iscritti della Biblioteca di Montignoso – appartenente alla Rete bibliotecaria provinciale Re.pro.bi. – per far conoscere tutte le modalità di utilizzo di questa piattaforma gratuita, ma mi rivolgo a tutti i cittadini che hanno la possibilità di utilizzare il canale per leggere, informarsi, divertirsi, e perché no, evadere da tutte le difficoltà del momento e tutte le restrizioni a cui dobbiamo attenerci».

Per informazioni in merito all'iscrizione al servizio è possibile inviare una email a "biblioteca@comune.montignoso.ms.it" oppure contattare il numero 0585/8271231 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.