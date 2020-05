Montignoso



FENAPI: riapertura dell’unità operativa a Montignoso

martedì, 5 maggio 2020, 12:40

In un momento di difficoltà economiche e sociali la FENAPI di Massa Carrara conferma la sua presenza sul territorio, con la riapertura del recapito di Montignoso in Via Roma, 109, ogni martedì e venerdì dalle 09,00 alle 12,45, dopo la sospensione a causa dell’emergenza Covid -19.

La riapertura si terrà venerdì 08 Maggio p.v. alle ore 09,00.

La volontà della FENAPI è di essere sempre più vicino alle esigenze dei pensionati e della gente, tramite servizi e supporto delle proprie strutture del CAF e del Patronato INAPI.

Presso il recapito FENAPI di Montignoso sarà possibile avviare, gratuitamente tutte le pratiche di pensione (anzianità, vecchiaia, superstiti, assegno sociale), supplemento di pensione (per i lavoratori che hanno versato contributi dopo il pensionamento) ricostituzione (per contributi non compresi nella prima liquidazione), tanti altri servizi INPS (condoni, domande di versamenti volontari, accredito contributi figurativi, verifiche posizioni assicurative); infortuni sul lavoro, malattie professionali, revisioni rendite INAIL e indennità civile (assegno invalidità civile, indennità di accompagnamento ecc.).

Inoltre è attivo anche il CAF FENAPI per espletare tutte le pratiche necessarie ai cittadini, come, a titolo esemplificativo, ISEE 2020, riduzioni dei costi delle bollette elettriche, gas e acqua, elaborazione della dichiarazione dei redditi con Modello 730, bonus famiglie nonché l’espletamento delle pratiche riguardanti i bonus attinenti le disposizioni governative in periodo di Covid -19.

Riferimento: 0585 74931

Mail: fenapims@gmail.com

Montignoso, Via Roma,109.