Montignoso



Francesconi: "Rinegoziazione mutui, i 5 Stelle votano contro una misura del loro stesso governo"

domenica, 24 maggio 2020, 12:09

«Una scelta folle e irresponsabile, contro l'interesse di chi vive il dramma di una emergenza sanitaria, economica e sociale» sono le parole del Consigliere di maggioranza Giulio Francesconi dopo il voto contrario del Movimento 5 Stelle venerdì sera, al Consiglio Comunale in streaming, sul punto all'ordine del giorno "Rinegoziazione mutui".

«Ma il Consigliere Paolo Lenzetti da che parte sta? Vota e agisce contro uno strumento che il suo stesso partito al Governo ha dato ai Comuni per affrontare questo periodo di criticità, uno strumento sicuramente incompleto ma che lo Stato riconosce agli Enti Locali per andare incontro alle esigenze e alle difficoltà che devono gestire all'interno delle loro comunità».

«La rinegoziazione dei muti permette infatti alle Amministrazioni di non investire soldi all'interno della rata prevista annualmente ma di disporre di liquidità effettiva per fronteggiare le problematiche dei cittadini, delle attività e delle imprese locali – continua Francesconi – serviranno sistemi e risorse più forti perché questa situazione di incertezza avrà un riflesso anche nel lungo periodo, l'emergenza Covid non ci permette di sapere le entrate certe di cui disporrà il Comune ma al momento non possiamo permetterci di tralasciare un'opportunità come questa».

«Esiste ancora un Movimento 5 Stelle a Montignoso? – conclude Francesconi – vorrei chiedere a Lenzetti dove si colloca politicamente e vorrei sapere, a questo punto, se anche il Movimento a cui appartiene, a livello regionale e nazionale, condivida questi gesti da politica improvvisata e da continuo protagonismo elettorale».