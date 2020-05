Montignoso



M5S: "Salvare il Lago di Porta"

sabato, 30 maggio 2020, 14:05

Il Movimento 5 Stelle di Montignoso interviene, con una nota, in difesa del Lago di Porta e si rivolge al comune dopo l'intervento sul tema.



"Sapere che i danneggiamenti ad una paratia del Lago di Porta risalgono a febbraio e che il comune di Montignoso interviene sul tema solo dopo che ci sono stati interventi e segnalazioni dirette da parte di associazioni ambientaliste, del consigliere Lenzetti e di alcuni cittadini, e dopo che di questo si è parlato sui social - esordisce -, è veramente inconcepibile e grave".

"E' vero - incalza - che l'emergenza sanitaria è stata impattante, ma di fronte ad un danno ambientale grave con conseguenze probabilmente importanti sull'intera area, sarebbe stato necessario fare immediatamente segnalazioni agli enti competenti da parte del comune di Montignoso, per ripristinare quanto prima la situazione. Le parole dell'assessore Poggi ci allarmano quando afferma che “aspettiamo di sapere chi e con quali modalità potrà intervenire”.

"Ci pare di capire - prosegue il movimento - che al momento non si sa nulla e che la situazione rimane rovinosa per il lago. Il Lago di porta, nelle cui vicinanze insiste una discarica di rifiuti speciali, è un ecosistema fragilissimo che negli anni è stato colpito più volte e che è stato più volte al centro di progetti speculativi, bloccati pero' finora dalla legge Galasso che impone il limite di 300 metri da un lago per edificabilità e particolari attività. Molti anche tra i politici nostrani hanno parlato di un'area, quella del Lago di Porta che non si può definire lago e qualcuno anche recentemente ha scritto di un ex lago di Porta".

"Ultimamente Lorenzetti - attacca il M5S - ha parlato di seccare il Lago e ora dice che con il livello dell'acqua basso, i puzzi sono finiti. In realtà gli odori sono quasi cessati sotto il lock down, ed ora sono ripresi, poderosi, anche se le acque nel lago sono ridotte. Il lago rischia di morire, occorrono interventi urgenti. Il consigliere Lenzetti si è già attivato in tutte le sedi ; regionali, parlamentari per riportare la situazione ad una normalità".

"Il lago di Porta non si tocca - conclude il movimento -, e se qualcuno ha appetiti su quest'area umida, vada a soddisfarli altrove".