Montignoso



Montignoso Solidarietà

lunedì, 25 maggio 2020, 17:29

«Gesto bellissimo perchè da sempre più speranza in questo periodo di emergenza, grazie a tutti coloro che offrono il loro sostegno», sono le parole dell'Assessore Giorgia Pdoestà dopo la donazione di generi alimentari effettuata nei giorni scorsi dall'Associazione Cinghial Club di Montignoso.

Un aiuto che permetterà ai volontari e volontarie della colletta alimentare di distribuire alimenti e beni di prima necessità ai cittadini che ne hanno più bisogno, «con il cuore in mano ringraziamo tutti i componenti della squadra che hanno risposto con grande senso civico e hanno riconosciuto utile questa iniziativa che aiuterà, assieme alle altre donazioni, a far sorridere chi il sorriso lo aveva perso – scrive in una nota l'associazione – cogliamo l'occasione per ringraziare alcuni nostri amici e componenti che ci hanno lasciato ma che avrebbero condiviso volentieri questa iniziativa, Carlo, Francé, Emanuele, Fernà e Beppino. Concludiamo questa iniziativa con un abbraccio avvolgente, una parola gentile e un semplice pensiero, auguriamo il bene più grande della vita, l'amore, quello di chi sta vicino a chi ne ha bisogno».