Montignoso



Occupazione suolo pubblico più veloce: partito il mercato settimanale

venerdì, 22 maggio 2020, 14:16

Procedure più veloci per richiedere l'occupazione del suolo pubblico, «grazie al lavoro dei nostri uffici abbiamo individuato modalità semplificate per tutte le attività che faranno richiesta» spiega il sindaco Gianni Lorenzetti.

«Sarà sufficiente infatti inviare una PEC all'Ufficio Protocollo (protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it) con un modello che stiamo predisponendo e che sarà attivo già dall'inizio della prossima settimana sul nostro sito web – continua il Sindaco – tale procedura ci permetterà di ridurre notevolmente il provvedimento di concessione del suolo pubblico che contiamo di poter rilasciare immediatamente o comunque in tempi strettissimi. Stiamo lavorando con tutti i mezzi per permettere alle nostre attività di potersi rimettere in piedi immediatamente nonostante l'emergenza sanitaria, non possiamo permetterci ulteriori perdite di tempo».

Proprio ieri l'incontro in videoconferenza con i gestori delle attività di alimenti e bevande, «cerchiamo di mantenere attivo un confronto con tutti per capire i disagi, le diverse necessità e le possibili soluzioni – ha detto l'Assessora Eleonora Petracci, presente ieri alla riunione – sabato faremo un sopralluogo insieme al Comandante della Polizia Municipale sul tratto di via Gramsci e su via Intercomunale per valutare la chiusura del controviale, ma soprattutto per capire come permettere alle attività di avere tutti gli spazi necessari per poter lavorare e, speriamo, recuperare le settimane ormai perse».

«Come avevamo annunciato pochi giorni fa siamo riusciti a far ripartire il mercato settimanale alle Capanne con le nuove disposizioni di distanziamento e sicurezza nei tempi che ci eravamo prefissati – conclude Petracci – contiamo di riuscire a gestire il mercato di Cinquale in partenza il prossimo 15 Giugno».