Montignoso



Parcheggi blu gratuiti tutto l'anno. Torna il mercato settimanale

sabato, 16 maggio 2020, 18:29

Parcheggi "blu" «gratuiti tutto l'anno», è la novità annunciata dal sindaco Gianni Lorenzetti accanto alla Giunta per cercare di sostenere un binomio turismo-commercio sempre più colpito dall'epidemia da Covid-19 e una stagione estiva ormai alle porte.

«A una situazione straordinaria dobbiamo cercare di rispondere con misure straordinarie – continua Lorenzetti – quello di quest'anno sarà un turismo diverso e complesso, in molti casi difficile da gestire e da organizzare, ma dobbiamo garantire tutte le forme di supporto sia al turista che ai nostri operatori e ai cittadini. È un segnale rapido e dovuto per un settore essenziale – continua il Sindaco – che peserà sulle casse del Comune per 90mila euro. Certo una risposta non esaustiva di fronte a tutti i bisogni e le criticità, sarebbero infatti necessarie misure molto più forti ma che al non siamo in grado di fornire perché non conosciamo ancora le risorse che verranno date ai Comuni per compensare le mancate entrate dei tributi e delle tasse, entrate che ammontano a qualche milione di euro».

Una misura che si somma a quella già avanzata pochi giorni fa e che prevede l'utilizzo del suolo pubblico gratuito ai bar e ristoranti di Montignoso che si trovano accanto a parchi, strade pubbliche, marciapiedi e piazze.

L'altra novità riguarda invece il mercato settimanale alle Capanne, «la priorità è far ripartire il lavoro, siamo pronti a far tornare i banchi già da venerdì prossimo», è il commento dell'Assessora Eleonora Petracci dopo le nuove disposizioni del Governo sul settore commercio che da lunedì permetteranno un ritorno alla (quasi) normalità.

«Dobbiamo permettere agli ambulanti di poter svolgere la propria attività dopo tutte le perdite che hanno subito in questo periodo drammatico, sia dal punto di vista sociale che economico – continua Petracci – il nostri uffici stanno lavorando incessantemente anche in queste ore e nel fine settimana per permettere la disposizione di tutti gli atti necessari, vorrei esprimere un ringraziamento per lo sforzo che stanno portando avanti. La disposizione dei banchi dovrà sicuramente essere modificata e allargata, al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza che non permettano assembramenti».

Sono 6 i posteggi al mercato delle Capanne che dalla prossima settimana potranno riaprire, accanto al settore alimentare (l'unico al momento permesso) anche quello non alimentare, «siamo pronti anche per il mercato del Cinquale che partirà a Giugno, non è una gestione facile perché i posteggi sono 81 – conclude Petracci – e stiamo cercando soluzioni e alternative per tutti gli eventi e le fiere presenti sul nostro territorio».