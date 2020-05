Montignoso



Renata Pucci compie 100 anni

giovedì, 21 maggio 2020, 14:33

In città tutti la conoscono come la Renata, montignosina "doc", classe 1920 Renata Pucci ha raggiunto oggi la soglia del secolo.

Nata esattamente 100 anni fa il 21 Maggio del 1920, ma non è l'unica a festeggiare, si perchè anche la sua piccola pronipote Chiara «compie oggi 5 anni, nello stesso giorno di mia nonna» racconta Manuela Pellegrini, una delle nipoti di Renata.

Accanto alla neocentenaria le figlie Edda 79 anni e Biana 73 anni, avute con il marito Aldo Germelli (scomparso nel 1979), e ancora, i nipoti Alessandro, Manola, Manuela, Alessio e Tiziana, i pronipoti Nicola, Matteo, Karol, Chiara e Francesco.

«Mia nonna ha sempre lavorato negli alberghi della Versilia e in pasticceria - racconta Manuela - ha guidato il motorino fino a che non hanno messo l'uso obbligatorio del casco, non perchè non volesse metterlo ma perchè non si voleva spettinare, ha un carattere tosto» continua ridendo.

«Oggi festeggiamo tutti con la mascherina, lei dice di aver paura e quindi rispetta tutte le regole ma alla fine ci dice sempre "sarà come Dio vuole", nemmeno la guerra l'ha fermata, quando mio nonno partigiano dovette scappare per non essere preso dai soldati nazifascisti mia nonna prese mia mamma di appena due anni e lo raggiunse a Viareggio attraversando a piedi il monte Altissimo».

«Avere un centenario in casa è una ricchezza straordinaria - ha detto stamani il Sindaco Gianni Lorenzetti accanto all'Assessore Giorgia Podestà durante la consegna di un attestato e un mazzo di fiori - questa fascia rappresenta tutta Montignoso e tutta la nostra comunità oggi è qui per porgere i migliori auguri alla signora Renata e a tutta la sua famiglia».