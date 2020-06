Montignoso



Bilancio consuntivo 2019 positivo: più di 800 mila euro per opere pubbliche

martedì, 23 giugno 2020, 16:01

È totalmente positivo il Bilancio Consuntivo 2019 esposto durante l'ultimo Consiglio comunale di Montignoso sabato scorso, liberati più di 800mila euro dagli avanzi vincolati «che andranno interamente a finanziare le opere pubbliche sulla nostra città per il 2020» spiega il Vicesindaco e Assessore alle Finanze Raffaello Gianfranceschi«dall'opposizione un comportamento dissennato».

«Un bilancio saldo e solido, che conferma lo stato di salute finanziaria del Comune come sottolinea la relazione del Revisore dei Conti – continua Gianfranceschi – resto sconcertato dalla scelta delle opposizioni, nel corso del Consiglio abbiamo assistito all'abbandono della seduta da parte dei tre Consiglieri di Montignoso Democratica e dal voto contrario di Lega e 5 stelle. Questo è un modo di fare politica vergognoso perchè non tiene conto delle esigenze della città e della sua vita amministrativa. Hanno votato contro la possibilità di eseguire opere pubbliche senza aggravio di costi e senza indebitamento ma noi porteremo avanti le infrastrutture di cui ha bisogno il nostro territorio nel corso dell'anno».

«Per dovere di correttezza e per evitare inutili polemiche future, riporto la sintetica relazione che ho esposto al Consiglio: "Dall'analisi delle Entrate e delle Uscite con il prescritto riaccertamento dei Residui, si perviene a un risultato di più +6.048.549 euro che, a seguito dell'applicazione degli accantonamenti e dei vincoli di legge, si assesta a un disavanzo di meno -1.754 368 euro. Questo risultato deve essere confrontato con il disavanzo atteso pari a meno -2.565.489 euro e porta alla valutazione di un miglioramento di Bilancio di ben 808.120 euro". In questa considerazione c'è tutto il lavoro di un anno in continuità con la costante opera di attenzione e di rigore amministrativo, ciononostante l'Amministrazione ha elevato le risposte e i servizi nel settore sociale e a domanda individuale, ne cito alcuni come Estate Ragazzi e la Ludoteca gratuita, ha potenziato il settore turistico e culturale, stesso discorso per il territorio che si ritrova una raccolta differenziata che supera l'80%. Un Comune che per servizi e qualità ha ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu, un Comune all'interno del quale le progettazioni per le opere pubbliche sono una costante negli anni e che ha già visto realizzate interventi significativi come la Scuola del Cinquale. Non è tutto, sono in corso il rinnovo totale dell'asilo nido, la nuovissima pedociclabile tirrenica, la progettazione esecutiva di Via della Libertà e molte altre opere già annunciate».

«Un'ultima considerazione – conclude il Vicesindaco – il Revisore dei Conti ha emesso il terzo parere favorevole generale che si somma alla Certificazione della Corte dei Conti del novembre 2019. Questo è il bollino che chiude definitivamente tutte le illazioni dell'intera opposizione che adombrava commissariamenti e strizzava l'occhio al precedente Revisore, e a tutte le sue "denunce" totalmente respinte dalla Suprema Corte. E questi sono fatti inconfutabili».