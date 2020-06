Montignoso



Calano acque del Lago di Porta, Lenzetti (M5S): “Ci si aspetta una sistemazione definitiva”

domenica, 28 giugno 2020, 16:45

A seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini, il consigliere comunale Paolo Lenzetti ha effettuato un sopralluogo sul Lago di Porta constatarne lo stato. La condizione del lago è detta “preoccupante”, le acque sono calate e le paratie estremamente danneggiate.

“Numerosi cittadini segnalano un nuovo calo repentino e importante del livello delle acque del Lago di Porta. Nella giornata di sabato 27 giugno – afferma - ho inoltrato le segnalazioni agli uffici comunali competenti e ho effettuato, accompagnato da alcuni cittadini, un sopralluogo al lago constatando una situazione decisamente preoccupante.”

Una volta avvisati i vigili urbani, è stato anche constatato che le condizioni delle paratie, già danneggiate, fossero peggiorate “tanto che l'acqua all'interno dell'invaso scorre copiosamente verso l'esterno, riducendo la portata del lago e mettendo in pericolo l'intero ecosistema.”

“Nella stessa giornata –rassicura- grazie al lavoro delle associazioni ambientaliste Legambiente e WWF la situazione sembra migliorata.”

“I cittadini di Montignoso, le associazioni ambientaliste e tutti quelli che tengono all'ambiente si aspettano una sistemazione definitiva e soprattutto che questi episodi che stanno mettendo in pericolo il lago di porta, e che in 40 anni non si erano mai verificati, cessino.”

“ll Lago di Porta è attualmente Zone di Protezione Speciale (ZPS) –informa- l'obiettivo delle ZPS è la "conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico" che viene raggiunto sia attraverso la tutela dell'avifauna sia con la protezione dei loro habitat naturali.”

“Ho presentato – riferisce- una mozione in consiglio comunale per richiesta di conversione dell'area del lago di Porta in ZCS ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE, passaggio fondamentale per la piena attuazione della Rete Natura 2000 (Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità), in quanto garantisce l’entrata a pieno regime di misure

di conservazione del sito.”

“Purtroppo –conclude- pare che il Lago in questi mesi sia sotto attacco e siamo davvero stanchi di veder seccare il Lago di Porta e continueremo a vigilare attentamente perchè a nessuno venga in mente di appropriarsi di quell’oasi che appartiene a tutti, una risorsa importante non solo per la biodiversità sotto il profilo ambientale e naturalistico, ma anche sotto il profilo turistico.”