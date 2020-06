Montignoso



Ciclopedonale e ZTL lungo il Viale Marina promossa dai commercianti

sabato, 27 giugno 2020, 13:34

Promossa a pieni volti la Ciclopedonale sul tratto di Viale Marina a Cinquale.

Gazebi e tavoli lungo il controviale grazie al suolo pubblico gratuito concesso dal Comune, ma non solo, da ieri infatti l'Amministrazione ha creato una ZTL per facilitare la ripresa dei negozi e delle attività e uno spazio dedicato ai pedoni e alle biciclette.

«Abbiamo guadagnato d'immagine – spiega Enrico Paolini della Trattoria Esperia – la mia attività è qui da sempre, dagli anni '60 e questa credo sia la migliore idea degli ultimi anni. Il controviale adesso è più bello, si sfrutta e si recuperano molti punti snellendo il passaggio delle biciclette sul marciapiede. Ringrazio il Sindaco per averci dato questa possibilità».

«Siamo contentissimi, ha valorizzato la zona – affermano Giacomo e Sabrina della Caffetteria e Tabacchi Sabrina – prima era di passaggio adesso la gente si ferma più volentieri. Ci siamo messi in vetrina, anche avere dei gazebo fuori ci permette maggior visibilità, circa l'ottanta per cento dei nostri clienti è rimasta pienamente soddisfatta. Complimenti all'Amministrazione per averci presentato questa proposta, ci siamo confrontati tra noi commerciati ma anche con tutti gli abitanti della zona e anche loro hanno promosso questa idea. É una cosa sicuramente positiva anche perché crea maggior sicurezza per chi è a piedi e per chi è in bicicletta».

Il tratto di ZTL rimarrà attivo per tutta la stagione estiva fino a settembre lungo il viale da via Marietta a via Pardini, «così è stato eliminato il parcheggio selvaggio – spiega Roberto Tazzini del Bar Tazzini – i clienti sono contenti, noi siamo contenti e tutti i negozi e le attività sono più visibili». «Un'iniziativa che il Comune ha voluto proporci dopo tutti i problemi causati dal Covid-19 – afferma Veronica Paolini che gestisce il Vero Bar Pizzeria Caronte insieme alla madre Linda Pardini e al marito Gino Della Pina – è una buona iniziativa».