Montignoso



Dalla parte di Marco Lenzoni

giovedì, 4 giugno 2020, 18:34

Il consigliere Lenzetti e gli attivisti pentastellati di Montignoso nell'esprimere il proprio ringraziamento a tutti gli operatori della sanità, dai medici, agli infermieri e agli addetti, che con il loro lavoro e volontà sono stati in prima linea nella lotta al coronavirus, talvolta mettendo a repentaglio anche la propria salute, esprimono anche piena e sentita solidarietà nei confronti di Marco Lenzoni soggetto a contestazione disciplinare da parte del suo datore di lavoro, l'Asl Toscana Nord Ovest per aver denunciato alcune mancanze. Le privatizzazioni e i tagli alla sanità che da qualche decennio hanno impoverito le strutture ospedaliere, (basti pensare che i posti letto in Italia si sono dimezzati in 30 anni), hanno ridotto il sistema dei servizi sanitari pubblici offerti, non ci hanno permesso, come Paese Italia, di fronteggiare adeguatamente la pandemia Coronavirus; un'epidemia che ha falciato decine di migliaia di persone, che ci sta ancora martoriando, lasciando profonde cicatrici nel contesto economico sociale. Non si può, non si deve far ricadere sugli operatori , sui lavoratori colpe che vengono da lontano.