Montignoso



La discarica e le fole

venerdì, 12 giugno 2020, 11:46

Paolo Lenzetti, consigliere comunale pentastellato, attacca il sindaco Lorenzetti accusandolo di non aver detto la verità:

Il sindaco Lorenzetti ha un pessimo rapporto con la verità, durante l'ultimo consiglio del 22 maggio , interrogato sulla discarica in merito al pagamento delle royalties, aveva assicurato che la ditta Programma Ambiente Apuane era in pari con tutti i pagamenti, in realtà, da una verifica presso l'ufficio ambiente del comune, è emerso che la ditta deve ancora al comune di Montignoso ben oltre 90.000 euro, relativi a quanto maturato nel II semestre 2019.

Immaginiamo, ormai come da consuetudine, la richiesta da parte del gestore di rateizzare anche questa iportante somma, l'amministrazione prima di concedere il rateizzo dovrebbe verificare i bilancia della Programma Ambiente Apuane per verificarne l'effettivo disavanzo economico , come previsto dal regolamento comunale.

Dopo l'acquisto del sito della discarica da parte di Alia che controlla la ditta che gestisce la discarica, la PAA non dovrebbe neanche più avere l'uscita relativa all'affitto del sito che incideva circa per 600. 000 euro annui,quindi non ci dovrebbero essere più alibi per non pagare.

Durante le interrogazioni sempre sulla discarica il sindaco Lorenzetti avrebbe assicurato che si sarebbe impegnato a scrivere alla regione Toscana.

Il consigliere Lenzetti, ha espressamente chiesto che la missiva alla regione comprendesse quanto da anni il consiglio e la commissione di controllo hanno approvato ed emendato ovvero:

-Chiusura immediata del sito.

-Variante all'Autorizzazione Integrata Ambientale.

-Valutazione Impatto Ambientale ex post.

-Parere Sanitario come previsto dalla l. 152/2006.

Dalla richiesta di accesso agli atti presso la segreteria, si evince che il sindaco, alla regione non abbia richiesto NIENTE di CONCRETO, solo timide delucidazioni sulle quote di coltivazione.

A Montignoso siamo governati da un sindaco, Gianni Lorenzetti che ha disatteso ancora una volta l'impegno preso di fare tutti gli atti necessari per la chiusura della discarica ed aumenentare nel frattempo i controlli e le valutazioni tecniche previste.