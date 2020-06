Montignoso



"Ladri a scuola perché mancavano videosorveglianza e antifurto"

mercoledì, 17 giugno 2020, 11:14

Paolo Lenzetti chiama in causa il sindaco per il furto avvenuto un paio di settimane fa alla scuola primaria del Cinquale:

Una quindicina di giorni fa la nuova scuola primaria del Cinquale è stata oggetto di furto e danneggiamento. Secondo gli uffici sono stati rubati computer ed attrezzatura fonica, oltre al danneggiamento di porte sia esterne, sia interne, ingenti i danni ammontanti, in fase di stima, a qualche migliaio di euro. Già durante i lavori di costruzione, sindaco e giunta sono stati interrogati, di dotare tale struttura di impianto antifurto e videosorveglianza come di consuetudine in una scuola moderna. Se tali impianti fossero stati istallati probabilmente si sarebbe scongiurato il furto e sarebbero stati mitigati i danni. La dotazione di impianto di antifurto e sopratutto di videosorveglianza sono sicuramente un investimento nel lungo termine. Auspico che i balordi responsabili siano presto individuati ed assicurati alla giustizia.