Mozione dei 5 Stelle di Montignoso per salvaguardare il lago di Porta

venerdì, 19 giugno 2020, 15:53

Da sempre, per gli abitanti di Montignoso è la zona delle passeggiate immerse nel verde: un luogo caro per il suo valore ambientale e per la memoria. Si tratta dell’area circostante il lago di Porta da anni al centro di diatribe politiche per la sua manutenzione e salvaguardia. L’ultima proposta in ordine di tempo arriva dal consigliere comunale grillino, Paolo Lenzetti, che presenterà, sabato 20 giugno, nel consiglio comunale di Montignoso una mozione per chiedere la conversione della zona del lago di Porta in zona speciale di conservazione: “Dopo le uscite poco felici dei sindaci di Montignoso e Pietrasanta – ha spiegato Lenzetti - che mesi fa parlavano della possibilità di seccare il Lago di Porta e dopo i recenti danneggiamenti, occorsi alle paratie del lago, che hanno rischiato di compromettere in modo importante l'intero ecosistema, siamo arrivati alla conclusione di chiedere al sindaco e alla giunta fare formale richiesta di conversione dell’area del lago di Porta in Sic/Zcs Tipo C Zona Speciale Di Conservazione, coincidente con ZPS.” Lenzetti ha messo in evidenza la necessità di salvaguardare l'area umida del lago di Porta che oggi è una Zona di Protezione Speciale (ZPS) ed ha ricordato che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso la propria attività e nella persona del ministro Costa sta emettendo decreti che conformano e convertono le aree ZSC, tra cui i sic/zsc tipo C e che vengono attuati progressivamente in ogni regione d’Italia. “ Il lago di Porta – ha concluso Lenzetti - oltre alla valenza ambientale, se ben valorizzato, può essere un grosso volano anche per il turismo. Ci auguriamo che nel progetto di conservazione del lago venga inclusa anche la riqualificazione di casina Mattioli, oggi è sempre più nel degrado, pericolante ed abbandonata a se stessa, che potrebbe diventare una struttura per utile alla salvaguardia del lago.”.