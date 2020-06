Montignoso



Riapre la Casa della solidarietà con i servizi e gli aiuti a chi è in difficoltà

mercoledì, 10 giugno 2020, 16:25

Riapre la "Casa della Solidarietà 2.0", il progetto per sostenere tutti i cittadini in condizioni di disagio o difficoltà.

«Siamo veramente soddisfatti – afferma l'Assessore Giorgia Podestà – in questo momento la Casa si dimostra un servizio ancora più essenziale per tutte quelle famiglie e tutti quei soggetti che hanno avuto forti ripercussioni dall'emergenza Covid-19. Questo spazio è un simbolo di aiuto e di condivisione grazie allo sforzo di tutti i volontari coinvolti che continueranno a lavorare insieme al nostro Ufficio Servizi Sociali».

Il progetto – sostenuto dalla Regione Toscana con D.D. n. 19683 del 19/11/19 per il Bando Sociale – è arrivato al suo secondo anno di attività, a causa del lockdown ha visto «una chiusura forzata – spiega Carla Peruta, Presidente AICS Solidarietà – ma adesso può riaprire con la collaborazione del Comune di Montignoso e della Provincia di Massa Carrara, insieme uniti per una nuova attività nel sostegno di molte persone in difficoltà. La casa è stata sanificata con certificazione e i volontari coinvolti sono stati formati ad attivare le regole previste dal decreto governativo e regionale sulla prevenzione al contagio».

Ed ecco i nuovi orari della casa in via Monterosso 1: il lunedì dalle ore 15.00 alle 18.00 lo sportello di orientamento legale, il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 l'armadio sociale (progetto che prevede la possibilità di portare o ritirare indumenti previo appuntamento al 3338328646) e il bookcrossing (punto raccolta di libri usati), il venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30 il punto info e l'armadio sociale.

«Particolare attenzione verrà data al punto info – conclude Peruta – con notizie dal mondo del lavoro e informazioni su pratiche Inps ad esempio per reddito di emergenza, compilazione e stampa di curriculum vitae per chiunque ne faccia richiesta».