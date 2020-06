Montignoso



Royalties discarica ex cava Fornace, Gianfraceschi replica a Lenzetti: "Accuse deliranti, la situazione è stata spiegata più volte"

venerdì, 12 giugno 2020, 18:31

«Lenzetti come al solito dimostra un'azione politica superficiale e fuorviante, non solo non conosce gli argomenti sui cui riversa attacchi deliranti, ma pubblicando informazioni false fa anche un pessimo servizio alla cittadinanza».

È la risposta immediata del vicesindaco Raffaello Gianfranceschi alle parole del consigliere pentastellato Paolo Lenzetti in merito a presunti debiti della PAA – società che gestisce la discarica ex Cava Fornace – nel ristoro delle royalties dovute al comune di Montignoso. Un'accusa pesante, rivolta direttamente al Sindaco Gianni Lorenzetti dopo l'ultimo consiglio comunale del 22 Maggio scorso.

«Il Sindaco ha affermato che PAA era in pari con il pagamento del ristoro ambientale dovuto, calcolato in proporzione al conferito – continua il Vicesindaco e Assessore alle Finanze – il calcolo del dovuto avviene ovviamente a consuntivo, dopo essere sottoposto a verifica da parte dell'Ufficio Ambiente. Un calcolo effettuato due volte l'anno, ogni semestre. Il secondo semestre del 2019 va in maturazione il 30 Aprile 2020, quest'anno in piena fase Covid-19. Tutto il pregresso é stato saldato e il maturato 2019, su richiesta dovuta proprio all'emergenza del virus, é in rateizzazione a Giugno, mensilità per altro già pagata, Luglio e Agosto. La competenza di bilancio è ovviamente annuale e nessun pregiudizio é indotto da un rateizzo di 30-60 giorni. Lenzetti lo sa bene perchè tutti questi dati gli sono stati spiegati più e più volte, o non comprende, e a questo punto gli consigliamo un supporto nelle sue analisi prima di diffonderle alla stampa, oppure vuole creare un problema che semplicemente non esiste».