Montignoso



Al via il Centro Estivo e l'Asilo Nido estivo

giovedì, 2 luglio 2020, 17:25

Con il mare, le attività all'aperto e laboratori il divertimento è assicurato, sono infatti in partenza il Centro Estivo e l'Asilo Nido di Montignoso nonostante tutte le difficoltà e le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

«Per il Centro abbiamo privilegiato un'organizzazione dislocata all'interno di tutte le scuole di Montignoso - afferma l'Assessore Giorgia Podestà - dividendo i bambini e le bambine in piccoli gruppi a seconda dell'età, mentre i bambini diversamente abili potranno continuare a essere seguiti individualmente da un operatore. Grazie alla collaborazione con il settore Lavori Pubblici sono stati installati dei gazebo nei plessi per permettere giochi e formazione all'aria aperta ma continueranno anche tutte le attività alla Green Beach con particolare attenzione all'educazione ambientale e al movimento. Stiamo parlando di 92 bambini che verranno accolti dal Centro e altri 20 per l'Asilo, ovvero tutte le domande che ci sono pervenute dai residenti di Montignoso, ci stiamo comunque attivando per riuscire a ricevere anche le richieste di chi abita fuori Comune e per eventuali attività pomeridiane, questo per permettere la massima assistenza alle famiglie e ai genitori che, specialmente in questo periodo, hanno trovato un'occupazione stagionale e un respiro di sollievo dopo la fase di blocco delle attività».

Il Centro Estivo continuerà fino al 31 Agosto tutti i giorni, dal Lunedì al Sabato dalle 8.00 alle 13.00 con interruzione nei soli giorni del 15, 16 e 17 Agosto, «proprio per garantire la massima sicurezza ai nostri bambini abbiamo previsto una turnazione continua per la sanificazione degli spazi e dei giochi utilizzati nel corso della giornata - conclude Podestà - tutti i prodotti saranno atossici e non aggressivi».

L'Asilo Nido si svolgerà presso l'ex scuola primaria di via Grillotti a Cinquale, dalle 8.00 alle 13.00 dal Lunedì al Venerdì - anche qui con gazebo esterno e laboratori ludico-didattici - continuano infatti gli interventi di ristrutturazione all'asilo di via Sforza, «quando parliamo dei plessi scolastici parliamo delle strutture più importanti per una comunità - ha affermato l'Assessore Andrea Gabrielli - è doveroso assicurare anche in questo periodo la massima accoglienza e la massima sicurezza ai nostri bambini. Terminata la riqualificazione energetica in via Sforza inizieremo i lavori di demolizione e completo rifacimento della scuola dell'infanzia di Cinquale. Ancora una volta grazie ai nostri tecnici abbiamo opere a costo zero per il Comune il quale ha effettuato solo la progettazione - continua Gabrielli - abbiamo infatti individuato 520mila euro a completo carico della Regione e del GSE».

Alla UISP Solidarietà il compito di seguire i bambini del Centro Estivo mentre l'Asilo Nido e il bagnino presente alla Green Beach verranno gestite dalla Cooperativa Cassiopea. «Certo non si potranno fare molte delle attività che abbiamo organizzato negli anni passati - spiega la Responsabile Nadia Bellè - ma abbiamo individuato tre linee fondamentali. Una riguarderà l'educazione ambientale, ricade infatti l'Anno Internazionale della Salute delle Piante e verranno fatti laboratori proprio su questa tematica, altra attività riguarderà il progetto promosso dalla Regione Toscana "Leggere: Forte! Estate" e una particolare attenzione alla Bandiera Blu, i nostri bambini realizzeranno una piccola brochure che verrà poi distribuita all'interno degli stabilimenti balneari».