Montignoso



"Allarme incidenti in via Romana Ovest a Montignoso, necessario intervenire"

domenica, 12 luglio 2020, 22:28

Ennesimo incidente, il quarto in tre mesi, all'incrocio tra via Romana Ovest e via Acquala a Montignoso. Coinvolte due auto che si sono scontrate ad alta velocità ed è stato necessario l'intervento di un'ambulanza per la conducente di una delle due vetture.

Il consigliere comunale Lega Andrea Cella lancia l'allarme: "Quell'incrocio è pericoloso soprattutto per la scarsa visibilità che offre a chi da via acquala si immette in via romana e l'alta velocità di chi transita: lo dimostrano i quattro incidenti in tre mesi, addirittura gli ultimi due nel giro di una settimana. Soltanto il caso ha ridotto le conseguenze al minimo, date le carambole prodotte da auto e motorini. Tre mesi fa è stato completamente distrutto un muretto di cinta, sabato sera addirittura un'auto (nella foto) ha rischiato di rovesciarsi ed è finita su un altro muro di cinta. Dato che la strada è percorsa anche da biciclette e pedoni, non oso pensare cosa sarebbe potuto succedere. Se pensiamo che saltuariamente capita anche che qualche sconsiderato percorra la parte a senso unico di via Acquala in contromano, soprattutto con motorini e biciclette, la situazione diventa ancora più rischiosa. Reputo necessario un intervento di viabilità il prima possibile, aumentando la segnaletica sia orizzontale che verticale; da considerare anche l'installazione di dissuasori di velocità. Via Romana Ovest è diventata molto pericolosa in diversi punti, già da diverso tempo ho segnalato la completa cancellazione di segnaletica anche all'incrocio con via Acqualunga, nei pressi del bar Vittoria e del circolo Castello. Anche in quell'incrocio la visuale è scarsa e la segnaletica carente, inoltre le auto sfrecciano spesso arrivando anche a 90km/h in un tratto con velocità massima di 50km/h. Chiedo quindi che celermente sindaco e giunta comunale procedano a far ripristinare la segnaletica e installare dispositivi per ridurre la velocità, prima che possa succedere una tragedia."