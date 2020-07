Montignoso



Coltiva piante di marijuana nel giardino di casa, denunciato dai carabinieri

giovedì, 30 luglio 2020, 19:44

Nella mattinata di ieri i carabinieri della stazione di Montignoso, durante lo svolgimento di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, si sono accorti che qualcosa di insolito stava accadendo a Montignoso nei pressi della casa di S.M., massese 28enne, incensurato.

Infatti, passando lungo la strada adiacente all’abitazione, hanno percepito un forte odore di marijuana, sicuramente immotivato in relazione al luogo ove si trovavano. Dopo aver svolto i necessari approfondimenti, grazie ai quali i militari sono riusciti ad individuare alcune piante di marijuana nel giardino dell’abitazione in questione, gli uomini condotti dal comandante maresciallo maggiore Anselmo, hanno proceduto ad un’approfondita perquisizione domiciliare, volta a capire a chi fosse attribuibile la paternità di tale coltivazione, nonché a rinvenire eventuali ed ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente.

Ad aprire la porta di casa si presentava quindi il giovane massese che ammetteva senza difficoltà di essere proprio lui a “prendersi cura” personalmente della piccola coltivazione. Le piante, risultate essere in totale 4, con un’altezza massima di circa 1,5 metri, sono risultate essere in una fase di crescita avanzata e quindi con le foglie già pronte per essere lavorate ed avviate al consumo. La meticolosa perquisizione locale ha consentito, inoltre, di sequestrare ulteriori 100 grammi di marijuana che era stata già posta in fase di essiccamento all’interno di un mobile appositamente adibito ad essiccatoio. In considerazione dello stupefacente rinvenuto, il giovane “coltivatore” è stato quindi accompagnato presso gli uffici della stazione carabinieri di Montignoso dove è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Massa per la violazione dell’art. 73 d.p.r. 309/90, ossia per la coltivazione, senza autorizzazione, di sostanze stupefacenti.