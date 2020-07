Montignoso



Donato un DAE alla Green Beach di Cinquale

giovedì, 9 luglio 2020, 15:40

Alla Green Beach di Cinquale arriva un DAE, un defibrillatore automatico esterno «che permetterà di rendere ancora più bella e sicura la nostra spiaggia» afferma l'Assessore Giorgia Podestà, presente all'iniziativa di stamani "Pensa con la testa...ma ragiona con il cuore".

Grazie alla donazione fatta dalla Cooperativa L'Abbraccio in partnership con GQuadro, Centro Poliambulatoriale Dicra e Emmerent «tutti i nostri bagnanti possono stare più tranquilli - continua Podestà accanto agli Assessori Eleonora Petracci e Massimo Poggi e alla Responsabile Nadia Bellè - stiamo parlando di uno strumento indispensabile e salvavita. Prima dell'emergenza Covid avevamo intrapreso un percorso con la Dirigente Scolastica della G.B. Giorgini per inserire un DAE in ogni scuola del nostro comprensorio e che tutti i docenti fossero preparati al suo utilizzo in caso di necessità. L'iniziativa di oggi è estremamente importante, sulla nostra spiaggia ci sono famiglie, i bambini del Centro Estivo e persone con disabilità o fragilità». Il dispositivo rimarrà installato per tutto il periodo estivo all'interno dell'InfoGreen «alla fine dell'estate verrà portato presso la scuola Primaria di Cinquale» conclude Podestà.

«Ringrazio le altre aziende che hanno sposato immediatamente questo progetto - afferma Massimiliano Buonocore insieme a Matteo Veroni di Dicra, Gabriel del Sarto e Giacomo Zuccheli di GQuadro e Mirco Bertelloni di Emmerent - e ringraziamo l'Amministrazione per il supporto che ci ha dato fin dal nostro avvio. La nostra Cooperativa è molto giovane, siamo nati nel 2018, qui abbiamo mosso i primi passi lavorando nel sociale, ci siamo sentiti in dovere di ridare qualcosa alla collettività e al territorio».

Il DAE installato in spiaggia potrà essere utilizzato sia per i bambini che per gli adulti, «fino a sette anni sul lato sinistro e dagli otto anni in su sul lato destro - spiega Mirco Bertelloni - una delle particolarità di questo strumento è proprio la presenza di una sola piastra. Stiamo parlando di un defibrillatore di fascia alta, con una durata di 5 anni sia per la piastra che per la batteria, ma non solo, la scarica a cui può arrivare è di 360 joule, ovvero come le scariche che vengono azionate in ambito ospedaliero».