Inaugurata Bandiera Blu alla Green Beach

mercoledì, 1 luglio 2020, 20:37

«Non è stato facile ma oggi possiamo essere orgogliosi per questo nuovo riconoscimento che abbraccia tutto il nostro territorio» ha detto il sindaco Gianni Lorenzettti, accanto alla Giunta, alla cerimonia di inaugurazione della Bandiera Blu alla Green Beach di Cinquale stamani.

«Nel 2016 ci siamo presentati alle elezioni dicendo che avremmo portato questa simbolo a Montignoso - continua il Sindaco - nel 2017 ci abbiamo provato ma siamo stati bocciati, questo significa che Bandiera Blu è una cosa seria, si ottiene solo se ci sono determinati requisiti e condizioni. Ecco che ci siamo rimboccati le maniche e grazie alla collaborazione di tutti gli assessorati e di tutti gli uffici oggi siamo qui a festeggiare un nuovo traguardo che premia una visione e una gestione del territorio unita, volta al futuro e alla sostenibilità ambientale. Oggi è l'inizio di un nuovo un percorso, un cambio di passo per la città che certamente non ha risolto tutti i suoi problemi ma che ne ha avviato la graduale e costante risoluzione. Voglio ringraziare il Presidente della Camera di Commercio Dino Sodini - presente all'iniziativa - perchè fu proprio lui qualche anno fa a interessarsi, a contattare il Presidente della FEE - Foundation for Environmental Education è l'organizzazione internazionale non governativa e no-profit che gestisce l'assegnazione della Bandiera Blu - e a riunire tutti i Sindaci della costa per promuovere questo riconoscimento sulla Provincia di Massa Carrara».

«Il nostro lavoro non è certo finito qui, perchè ogni anno dovremo essere pronti e ottenere una nuova promozione, Bandiera Blu non significa solo acque di eccellenza ma servizi al cittadino. La spiaggia dove siamo oggi e che abbiamo voluto progettare a misura di bambino e di disabile, è stata una scommessa su cui nessuno credeva, oggi permette ai soggetti diversamente abili di vivere il mare senza difficoltà e senza limitazioni, ai nostri ragazzi e ragazze di trascorrere giornate all'aria aperta all'insegna dell'educazione e del divertimento. Abbiamo portato la raccolta differenziata su tutto il territorio con una gestione che copre l'86% di Montignoso e diventando un modello da seguire per altre realtà in materia di buone pratiche ambientali. Sul nostro litorale non esistevano fognature, ebbene le abbiamo create e vogliamo arrivare alla copertura totale perchè anche questo intervento è un simbolo di civiltà. Come vedete Bandiera Blu è molte cose, lo dico a chi solleverà polemiche e criticità già da oggi senza tenere di conto di tutto quello che è stato fatto, delle problematiche che un'Amministrazione deve risolvere quotidianamente, abbiamo una spiaggia di 700 metri e un fiume che raccoglie le acque di cinque diversi Comuni, ma con la buona volontà ecco i risultati».

«Voglio infine ringraziare i Balneari qui rappresentati da Romina Bertocchi perchè anche loro con i servizi e l'accoglienza che offrono sono un pezzetto di questa Bandiera, saluto e ringrazio il Prefetto Paolo d'Attilio, il Capitano di Fregata della Capitaneria di Porto Luciano Aloia, il ViceQuestore Antonella Chiapparelli, Mario Luca Lavorini deiVigili del Fuoco, il Maresciallo Com. della Stazione dei Carabinieri di Montignoso Paolo Anselmo e il Com. Mazzino Martinelli della Polizia Municipale per essere qui oggi e per il lavoro che svolgono quotidianamente per la salvaguardia della nostra comunità e del nostro territorio».