Montignoso Lettura

martedì, 28 luglio 2020, 19:58

Alzi la mano chi non ha mai letto un buon libro in spiaggia, magari sotto l'ombrellone avvolto dall'azzurro del mare e dal rumore delle onde.

Bene, da domani gli amanti e i curiosi della lettura potranno scegliere il libro e il genere che più gli piace, grazie all'iniziativa "Libri da mare" la Biblioteca Civica del Comune di Montignoso si trasferirà infatti direttamente sulla spiaggia ogni mercoledì e giovedì dalle 11.00 alle 12.30 e il venerdì dalle 10.30 alle 12.30.

«Grazie alla disponibilità nostri operatori tutte le settimane verranno presi alcuni libri dalla Biblioteca per essere portati alla Green Beach del Cinquale – ha detto l'Assessora Eleonora Petracci – abbiamo voluto replicare questo appuntamento già realizzato dall'Amministrazione perché non soltanto riconosciamo l'importanza della lettura, ma anche perchè crediamo di dover trovare nuove forme di promozione e di contatto, soprattutto in questa fase di post-Covid dove le attività all'aria aperta assumono un'importanza ancor più centrale nella nostra vita quotidiana. La cultura non ha limiti nè spazi, è dinamica e va continuamente sollecitata. Questa iniziativa potrà raggiungere ragazzi e adulti di ogni età anche al di fuori dei luoghi convenzionali in cui siamo abituati a immaginarci una biblioteca».

Non solo, sì perché i libri raggiungeranno anche i bambini e le bambine del Centro Estivo di Montignoso con "Una valigia da favola", «verranno realizzati laboratori di lettura per tutti i piccoli ospiti del nostro centro – conclude Petracci – ovvero bambini dai 3 ai 14 anni».