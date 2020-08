Montignoso



Adottato il Piano Operativo Comunale di Montignoso

venerdì, 21 agosto 2020, 16:52

Riqualificazione, recupero e miglioramento della vita dei cittadini, sono queste in sintesi le parole d'ordine che hanno guidato l'amministrazione comunale di Montignoso in tutto il percorso di costruzione del POC, il Piano Operativo Comunale che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia di un ente locale, fino alla sua adozione presentata stamani a Villa Schiff.

«Un traguardo non facile e non scontato – ha detto il Sindaco Gianni Lorenzetti accanto alla Giunta e ai Capigruppo di maggioranza – siamo tra i primi comuni in Toscana ad aver adottato il piano seguendo la nuova legge in materia e ottenendo il bollino verde dalla Sovraintendenza. Questo è un ulteriore punto di riferimento per il nostro Comune e un obiettivo che abbiamo raggiunto grazie al lavoro e al dialogo continuo di tutte le forze politiche di maggioranza. Il piano rispecchia perfettamente la nostra visione di "non" consumo di suolo, siamo passati da posizioni che avrebbero inserito circa 50mila metri quadri di Superficie Utile Lorda a 11mila metri quadri di Superficie Edificabile, questo significa valorizzare la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente, ma anche attenzione alle famiglie, soprattutto in una fase in cui si possono sfruttare gli incentivi messi in campo dal Governo». Un esempio tra tutti? «Per le giovani coppie abbiamo previsto un'estensione della prima casa fino a 120 mq. Voglio ringraziare l'Assessora Eleonora Petracci per l'impegno e per essere stata in grado di gestire un quadro così complesso, comprendendo le esigenze del territorio accanto al lavoro dei progettisti».

«Non un piano delle trasformazioni ma un atto che migliora la qualità di vita dei cittadini attaverso la riqualificazione del tessuto esistente e del territorio dal punto di vista urbanistico» ha spiegato l'Assessora Eleonora Petracci. «Fare un POC è molto complicato ed è una grande responsabilità perché si va a determinare la vita dei cittadini per i prossimi cinque anni, siamo partiti dall'analisi dell'esistente e abbiamo messo in evidenza tutte le problematiche del nostro territorio, ovvero la fragilità dell'impianto urbano e stradale, la carenza di parcheggi, di infrastrutture in alcune frazioni». Due le linee di azione, «il recupero del patrimonio edilizio esistente e la pianificazione, quindi nuova edificazione anche se contenuta, inserita là dove mancano infrastrutture, come nelle frazioni da anni interessate dal fenomeno dell'espansione, Debbia, Cervaiolo, Renella e Cinquale». Al centro della pianificazione infatti «c'è stato un intenso lavoro di ascolto dei cittadini – continua Petracci – fatto sia come prevede la legge regionale con la partecipazione ma in realtà coltivato in questi nove anni con le ultime due amministrazioni. Per il patrimonio edilizio esistente sono previsti ampliamenti e frazionamenti, questo perchè soprattuto la zona montana ha la fortuna di avere frazioni che non si spopolano, dovevamo quindi fornire una risposta sia ai cittadini che vogliono rimanere sia a tutte quelle famiglie che vogliono venire ad abitare qui, e sono in aumento. Non potendo avviare nuova edificazione a causa della fragilità di queste zone sarà invece possibile agire grazie a nuovi frazionamenti. Tutela dei centri storici anche se sarà possibile fare piccoli ampliamenti conservando ed elevando la qualità di vita dell'edificato storico, e ancora, le attività economiche sono al centro della pianificazione, abbiamo accettato tutte le manifestazioni di interesse inserendo elementi prima non presenti come la possibilità di frazionare e creare solai per il miglioramento della produzione, una boccata di ossigeno in un periodo già critico ma che il Covid ha acutizzato».

Ma non è tutto, «abbiamo mappato tutte le zone di degrado, capannoni e strutture chiuse e abbandonate da anni – conclude Petracci – lì ci sarà la possibilità di cambio d'uso a residenziale oppure commerciale. Questo offrirà nuovo impulso al nostro tessuto recuperando situazioni critiche. Ringrazio lo studio Ciampa per la visione larga e corretta che han saputo inserire in questo piano e ringrazio gli uffici comunali».

«Siamo orgogliosi e felici di aver adottato il POC – ha detto l'Assessore Andrea Gabrielli Capogruppo di Rifondazione Comunista – poco consumo del territorio, recupero e riqualificazione, tutto si lega all'unico obiettivo ovvero il miglioramento delle condizioni di vita dei nostri concittadini». «Credo che la politica abbia dato delle linee guida essenziali nella stesura di questo piano – ha specificato il Consigliere Giulio Francesconi, Presidente della Commissione Urbanistica e Capogruppo LeU – sono stati individuatati spazi e modalità per risolvere problematiche guardando al futuro di Montignoso, per far crescere la nostra città con un'attenzione inderogabilmente legata alle nuove generazioni». «Quando si vanno ad adottare atti come questo significa che si è raggiunto un compromesso positivo tra le varie forze politiche – ha detto il Consigliere Marino Petracci Capogruppo PD – ognuno ha dato il suo contributo e la sua visione nonostante le difficoltà che il Covid ha causato nelle fasi di costruzione, di incontro e discussione del piano». «L'aspetto più difficile è stato proprio quello di dover fare una sintesi quando non c'era possibilità di confronto diretto tra noi e i tecnici – ha sottolineato il Vicesindaco e Capogruppo del Partito Socialista Italiano Raffaello Gianfranceschi – ma alla fine abbiamo raggiunto il risultato. Il piano apporterà un aumento della qualità della vita e darà la possibilità anche di effettuare delle perequazioni tra privato e pubblico, ovvero tra il cittadino e la comunità in cui vive. Operazioni non particolarmente onerose per il cittadino che contribuiranno al superamento delle criticità presenti a fronte di una potenzialità edificatoria». Ultima curiosità, «Tra le varie soluzioni che abbiamo ricercato per la valorizzazione del nostro contesto urbano c'è anche la nuova sede della Caserma dei Carabinieri – conclude Gianfraceschi – un presidio essenziale, tra le ipotesi, non facili visto che si tratta di un'opera pubblica, abbiamo individuato un'area sul Viale Marina oppure lungo l'Aurelia».

È possibile prendere visione della Delibera di adozione e dei relativi allegati all'interno della sezione del sito web del Comune di Montignoso "Garante dell'informazione", successivamente, ovvero a pubblicazione avvenuta sul BURT, si provvederà ad avvisare pubblicamente i cittadini che potranno presentare il loro contributo attraverso lo strumento delle osservazioni per 60 giorni.