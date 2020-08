Montignoso



Al via l'avviso rivolto al terzo settore per la realizzazione di progetti utili alla comunità

giovedì, 6 agosto 2020, 15:11

Opportunità di crescita e di formazione, ma anche di occupabilità, per tutti i percettori di Reddito di Cittadinanza grazie all'avviso promosso dal Comune di Montignoso per Progetti Utili alla Comunità - PUC rivolto ai soggetti del Terzo Settore.

«Siamo all'inizio di un nuovo percorso tutto incentrato sull'inclusione sociale e siamo i primi a realizzarlo sul territorio provinciale - spiega l'Assessore Giorgia Podestà - abbiamo voluto presentare questa manifestazione di interesse per costituire un albo, questo ci permetterà di avere enti, associazioni e cooperative disposte a collaborare con il Comune nella realizzazione di nuovi progetti di contrasto alla povertà. I PUC sono di importanza essenziale per tutti i percettori di RdC, non soltanto per la grande opportunità in termini di acquisizione delle competenze, sviluppo professionale e occupazione, ma anche per l'utilità sociale che rivestono, un utilità che si riversa direttamente sul territorio visto che i progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità. Attraverso l'Ufficio Servizio Sociale contiamo un numero elevato di soggetti che sono interessati da questa misura a cui potrebbero aggiungersene molti altri dalle banche dati dei Centri per l'Impiego, ci sono inoltre soggetti obbligati per legge a svolgere questo tipo di servizio mentre alcuni sono esonerati - conclude Podestà - quello che rivolgiamo è un appello affinchè il Terzo Settore risponda attivamente a questa progettualità».

I progetti dovranno essere programmati su 8 ore settimanali, fino ad un massimo di 16 ore, sia su uno o più giorni della settimana, sia su uno o più periodi del mese. Una volta sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l'inclusione sociale, i beneficiari verranno inviati dal Servizio Sociale comunale all'Ente di Terzo settore presso il quale svolgeranno l'attività ritenuta più adatta alle abilità e alle proprie competenze.

«Non siamo un'Amministrazione assistenzialista – ha detto il Vicesindaco Raffaello Gianfranceschi – aiutiamo chi si trova in condizioni di bisogno e di criticità come abbiamo fatto durante la fase Covid ma siamo per la progettualità. Noi creiamo la basi affinché si crei lavoro, tutti devono avere la possibilità di avere un lavoro attraverso le piattaforme pubbliche. Questo non significa togliere l'occupazione a qualcuno ma avviare nuove opportunità e affermare la dignità».

«Un'opportunità per la collettività e per tutti i percettori del RdC - afferma la Responsabile Nadia Bellè - i soggetti non andranno certo a sostituire ruoli e figure già esistenti o a togliere lavoro ma forniranno un supporto essenziale in ambiti diversi, dalla cultura al sociale, dall'arte all'ambiente fino ai contesti formativi e di tutela dei beni comuni. Il Comune impiegherà importanti risorse utilizzando il Fondo Povertà, dovremo fornire tutte le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL, visite mediche e dispositivi di sicurezza, tutto ovviamente rispettando le disposizioni in materia di emergenza sanitaria per il contenimento del virus Covid-19 - spiega Bellè - come Comune abbiamo già sperimentato un progetto simile con la Casa delle Caroline e i percorsi di crescita professionale collegati, è una grande sfida che deve essere coordinata e gestita dal punto di vista dei costi e delle risorse umane mettendo insieme Enti locali e società civile. Lavoro è sinonimo di dignità per questo è importante che tutti i percettori del Reddito possano essere utilizzati in un'ottica di welfare generativo».

Tutti i soggetti del Terzo Settore interessati possono presentare la propria candidatura fino al 03.09.2020 via PEC al Comune di Montignoso all'indirizzo protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it indicando nell'oggetto "Candidatura per l'inserimento nell'Albo degli Enti di Terzo settore per la realizzazione dei progetti utili alla collettività (PUC) nel contesto del Reddito di Cittadinanza", l'avviso e i moduli di partecipazione sono reperibili all'interno del sito web dell'Ente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Politiche Servizi Sociali al numero 0585/8271203 o tramite email a tirocinio@comune.montignoso.ms.it.